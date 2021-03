Saint-Rambert-d'Albon : plus de 300 tests réalisés sur deux jours

Après la découverte d'un nombre important de cas dans la commune du Nord-Drôme, les habitants de Saint-Rambert-d'Albon étaient appelés à se faire tester ce mardi et mercredi. Résultat : entre 300 et 400 personnes ont participé à cette opération.

Cela ne représente finalement que 5 à 6% de l'ensemble des habitants de la commune de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme) mais le bilan de la campagne de tests sur deux jours est plutôt positif pour Michel Gonay. "C'est déjà formidable", rassure le président de la Croix-Rouge dans la Drôme.

D'autres stratégies pour combattre l'épidémie ?

Dans la salle Jean Ferrat, la rangée de chaises est plutôt vide. Une petite file d'attente patiente à l'entrée. "L'affluence est moins importante le second jour", constate ce jeudi Murielle, bénévole Croix-Rouge. La veille, 200 personnes sont venues se faire tester sur les deux sites installés à Saint-Rambert-d'Albon.

"Ce n'est pas assez, il faudrait à minima 50% de population testée", dit Emina. Cette exposante de pierres et d'encens veut se rassurer avant de reprendre les ventes. Pas nécessairement motivée donc par la poussée des cas ces derniers jours. Nora et sa fille Sabrina, l'ont été un peu plus : "C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler donc on veut se rassurer. C'est important".

Le taux d'incidence dans la commune a atteint les 400 cas pour 100.000 habitants. Une situation surement dopée par la situation géographique de la commune, lieu de passage coincé entre Ardèche et Isère. Pierre Jouvet, le président de la communauté de communes Porte de Drôm'Ardèche a d'ailleurs demandé la fermeture du centre commercial isérois Green 7 : "C'est effectivement en plein air mais du coup il n'y a pas de jauge".

Au moins cinq cas positifs ont été détectés sur le deux jours de tests. Ces résultats vont être confirmés en laboratoire. En attendant, les cas contacts ont été prévenus pour éviter une nouvelle propagation du virus.