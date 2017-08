Cyanobactéries : la baignade est à nouveau autorisée à Saint-Rémy-sur-Durolle !

Plus d'un mois après l'arrêté d'interdiction pris par le mairie en raison d'une forte concentration de cyanobactéries dans l'eau, les baigneurs peuvent enfin profiter sans contraintes du plan d'eau et des activités nautiques.

A quelques jours de la fin des vacances d'été, ça ne consolera certainement pas les touristes et les professionnels, mais le lac de Saint-Rémy-sur-Durolle dans l'arrondissement de Thiers n'est plus interdit à la baignade. Un arrêté avait été pris le 20 juillet. Les dernières analyses effectuées lundi ont révélé que le taux de cyanobactéries dans l'eau avait diminué de façon significative. L'Agence Régionale de Santé a donc donné son feu vert et le maire de Saint-Rémy a levé l'arrêté d'interdiction. Attention toutefois, il faut éviter d'ingérer l'eau. Il est conseillé de bien vous laver après la baignade et de nettoyer vos équipements nautiques.

Les résultats des derniers tests sont rassurants à Saint-Rémy-sur-Durolle © Radio France - Lauriane Havard

A ce jour, deux autres plans d'eau auvergnats restent interdits à la baignade. Celui de Cournon d'Auvergne depuis le 12 juillet. Et depuis ce lundi, c'est au tour du très fréquenté lac d'Aydat de subir cette interdiction. Mais si la baignade est interdite jusqu'à nouvel ordre, les activités nautiques restent possibles, et la pêche autorisée, même si les poissons sont impropres à la consommation. De nouvelles analyses bactériologiques doivent être effectuées dans les prochains heures.