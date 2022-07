Saint-Sever : une visite exceptionnelle de la villa romaine mise au jour par des archéologues

Ce mercredi, Archéodunum accueille le public pour des visites du site de fouilles préventives menées depuis février à Saint-Sever (Landes). Les archéologues ont mis au jour une vaste partie d'une villa romaine qui aurait fonctionné durant les Ier et IIe siècles de notre ère.

La "pars rustica" d'une villa antique

Ces fouilles préventives ont été réalisées dans le cadre d'un projet d'aménagement de l'entreprise Cemex au nord-est de la commune, sur la rive droite de l'Adour. Des sondages entrepris avant le démarrage du chantier avaient déjà permis de détecter la présence de murs et de fosses, laissant penser qu'une structure antique pouvait être découverte.

Les fouilles réalisées par la société Archéodunum l'ont confirmé : "Il s'agit d'une villa antique. Elles sont généralement composées de deux parties : la partie domestique, résidentielle, où l'on retrouve parfois des murs voire même, des mosaïques. Il y a aussi la partie pastorale et agricole, que l'on appelle la "pars rustica". C'est cette partie que nous avons découverte" explique Adelaïde Hersant, responsable des opérations sur le site.

Les traces laissées par les charrettes sont encore en place. C'est assez rare.

Sur le large périmètre exploré par les archéologues, le tracé d'une ancienne voie romaine qui traverse le site : "On a une bande de galets sur une largeur d'environ deux mètres, et des petites rigoles à l'intérieur. On appelle cela des ornières, ce sont les traces laissées par les charettes qui sont encore en place. C'est assez rare de les avoir" commente Adelaïde Hersant.

Fabien Briand, directeur de projet pour Archéodunum montre l'un des morceaux de tuile découverts sur le site de fouilles de Saint-Sever. © Radio France - Natacha Kadur

Grâce aux fondations de galets découvertes sur le site, les archéologues ont pu identifier différents bâtiments agricoles, comme une grange, mais aussi ce qui pourrait constituer un parc à animaux : "Ce qui peut permettre de déterminer pour l'instant la fonction, ce sont les plans. Éventuellement, le mobilier qu'on pourrait retrouver à l'intérieur, mais dans les fondations on retrouve rarement du mobilier" complète l'archéologue.

Écrire les dernières traces de l'histoire du site

En tout, près de 3500 structures ont été répertoriées sur place. Les archéologues y ont découvert quelques pièces de monnaie, pour l'instant illisibles, mais aussi de nombreuses pièces de céramique : des morceaux de pots, d'assiette ou d'amphores.

Le site n'a pas encore livré tous ses secrets, et l'ensemble des découvertes effectuées sur le terrain vont ensuite être analysées en post-fouilles pour reconstituer l'histoire du lieu : "Pour les trous de poteau par exemple, nous allons essayer de voir lequel fonctionne avec un autre pour former un bâtiment. Les céramiques seront analysées pour établir une datation, tout comme les sédiments prélevés sur place" explique la responsable des opérations.

L'objectif est ensuite de retrouver d'autres exemples de ces bâtiments, ainsi que de l'ensemble du site, dans la littérature scientifique, pour mieux le connaitre et le replacer dans son contexte régional : "Nous écrivons un peu les dernières traces de l'histoire du site "commente Adelaïde Hersant.

Pour la découvrir, les équipes d'Archéodunum vous attendent ce mercredi pour une visite guidée. C'est gratuit et ouvert au public de 13h à 17h. Le site est situé le long de la D924 à Saint-Sever, avant le chemin de Matoch en arrivant de Mont-de-Marsan.