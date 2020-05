Saint-Vaast-la-Hougue : la mairie va distribuer des masques en tissu pour tous les habitants

La mairie de Saint-Vaast-la-Hougue va distribuer des masques pour tous les habitants de la commune de 12 ans et plus. Une personne par foyer devra aller les chercher à la salle des fêtes à partir du 5 mai. La distribution sera organisée par l'ordre alphabétique des noms de famille.

"Des masques pour les Saint-Vaastais" : c'est le nom de l'opération de distribution lancée par la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue. Pour cela, 1.700 masques ont été confectionnés par 35 couturiers et couturières du Val de Saire, avec du tissu acheté à des commerçants de la commune.

Tous les habitants de la commune de 12 ans et plus seront équipés, un âge fixé par la demande du Premier ministre de porter des masques pour les collégiens et lycéens. Ces modèles seront lavés à 60 degrés, séchés au sèche-linge puis mis dans une enveloppe fermée avec une notice d'utilisation avant d'être distribués.

Comment les récupérer ?

Les Saint-Vaastais pourront les récupérer à partir du 5 mai. Une personne par foyer devra se rendre à la salle des fêtes en fin de matinée ou en fin de journée en suivant un ordre alphabétique des noms de famille.

Il faudra fournir un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour tous les habitants du foyer. Il sera possible de venir chercher le masque de personnes ne pouvant se déplacer, en fournissant là aussi sa pièce d'identité et le justificatif de domicile de la personne concernée.

Un dispositif avec un sens de circulation pour respecter les gestes barrières et les distances de sécurité sera mis en place.

L'ordre de distribution

Semaine du 5 au 8 mai:

Mardi 5 mai 10h-12h : Nom de famille commençant par les lettres A à F

: Nom de famille commençant par les lettres Mercredi 6 mai 10h-12h : Nom de famille commençant par les lettres G à L

: Nom de famille commençant par les lettres Jeudi 7 mai 10h-12h : Nom de famille commençant par les lettres M à Q

: Nom de famille commençant par les lettres Vendredi 8 mai 10h-12h : Nom de famille commençant par les lettres R à Z

Semaine du 12 au 15 mai: