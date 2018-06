Les personnels de l'hôpital de Saint-Vallier dans la Drôme sont appelés à la grève à partir d'aujourd'hui par la CGT. Le syndicat organise une manifestation à 14 heures devant l'hôpital car il craint une fermeture partielle des urgences la nuit en juillet et une fermeture totale en août.

Préavis de grève jusqu'au 3 septembre

Depuis 2015, les urgences de Saint-Vallier sont fermées plusieurs jours pendant l'été, notamment faute de médecins urgentistes intérimaires pour remplacer les titulaires. Cet été, c'est une première, la CGT craint "une fermeture totale des urgences en août et un renvoi des patients répartis sur les autres secteurs hospitaliers comme Romans qui sont déjà bien engorgés et qui ont aussi de grosses difficultés pour assurer la permanence de soins" explique Thierry Giraud, secrétaire adjoint de la CGT des hôpitaux Drôme Nord.

"Ce sont des risques accrus pour les populations, un trou dans le maillage sanitaire !"

"_Ça nous interroge beaucoup sur la politique de santé menée par le gouvernement_" insiste Thierry Giraud.

Thierry Giraud, secrétaire adjoint CGT à l'hôpital de Saint-Vallier. Copier

"Soigner les gens, ça coûte effectivement un pognon de dingue"

"C'est tout le système de santé qu'il faut repenser, notre hôpital comme les autres est déficitaire et les médecins urgentistes intérimaires sont payés entre 1.100 et 1.300 euros la journée, c'est quatre fois le salaire du patricien hospitalier titulaire et on est dans des organisations totalement folles qui mettent à mal le maillage sanitaire et même l'avenir de l'hôpital public".

La direction de l'hôpital de Saint-Vallier (Hôpitaux Drôme Nord) n'a pas souhaité s'exprimer ce mardi sur l'organisation du travail cet été aux urgences. Une réunion avec l'agence régionale de santé était en cours mardi après-midi. Le directeur de l'hôpital compte s'adresser au personnel ce mercredi dans la matinée.