Saint-Yrieix-la-Perche : toujours pas d'explication mais grand nettoyage à venir au lycée Darnet

C'est le grand nettoyage au lycée Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche où on ne sait toujours pas ce qui a provoqué depuis la semaine dernière, vomissements et autres nausées pour au moins 120 personnes.

Le mystère s'épaissit autour du lycée Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. Alors qu'au moins 120 personnes ont été victimes de nausées et autres vomissements depuis jeudi dernier, il n'y a toujours pas d'explication. L'hypothèse de départ, celle d'une intoxication alimentaire collective, semble même s'éloigner selon l'ARS. Les analyses du réseau d'eau interne au lycée n'ont rien donné. Pour les repas, tous les résultats ne sont pas encore tombés mais pour l'instant, pas d'explication non plus de ce coté là. Et comme il y a eu d'autres malades pendant le week-end, la piste d'une contamination virale est de plus en plus prise en considération.

Diffusion d'un produit virucide

Dans le doute, une entreprise spécialisée a été dépêchée sur place pour tout nettoyer. "Une entreprise de Limoges va intervenir avec deux modalités. La première, c'est de diffuser dans l'air un produit virucide. On ferme tout, on met le produit, on laisse passer 4 heures et ensuite on voit comme les choses se sont passées avec une aération. Et une 2e équipe va venir nettoyer les surfaces qui n'ont pas pu être nettoyées sous la forme précédente" explique Philippe Mittet, directeur général adjoint en charge de l'Education à la région Nouvelle-Aquitaine.

A quand la réouverture ?

Pour les malades les plus récents, une analyse des selles doit aussi être menée. Quand à la réouverture du lycée, le nettoyage devant durer deux jours entiers mardi et mercredi, ce ne sera pas avant jeudi. Et encore. Sans explication à ces maux, est-il possible ou prudent de rouvrir l'établissement ? Une question épineuse à laquelle vont devoir répondre la région, le chef d'établissement et l'inspection académique qui devait se réunir ce lundi soir pour en parler.