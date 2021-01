Ce jeudi et la nuit dernière, plusieurs dizaines de personnes ont été pris de vomissements et de douleurs au ventre à la cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche. L'Agence Régionale de Santé mène l'enquête.

Saint-Yrieix-la-Perche : vomissements et douleurs abdominales pour 90 personnes à la cité scolaire Darnet

Quelque chose est mal passée cette semaine à la cité scolaire Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne. Quatre vingt dix personnes, élèves, profs et personnels administratifs, ont été pris de vomissements et de douleurs abdominales jeudi matin et dans la nuit de mercredi à jeudi. Certains au sein de l'établissement.

Les internes plus touchés que les autres

Concernant les élèves, il s'agit surtout de lycéens et plus particulièrement d'internes. Il n'y a eu aucune hospitalisation. Pour l'heure, et même si cela ressemble beaucoup à une intoxication alimentaire collective, aucune piste n'est écartée. En ce qui concerne l'eau, le gestionnaire du réseau public n'a pas signalé de problème.

Résultats des analyses dans les 48h

Des analyses sont en cours sur le réseau d'eau interne à l'établissement et sur les repas servis depuis lundi par le biais de la DDCSPP. Les résultats doivent tomber dans les 48h. En attendant, des bouteilles d'eau sont distribuées. Et toutes les personnes concernées sont contactées par Santé Public France pour chercher des facteurs d'exposition commune.