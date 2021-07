Sainte-Anne-d'Auray : le plus grand pardon de Bretagne soumis au pass sanitaire

Il s'agit du plus grand pardon de Bretagne. Le Grand Pardon de Sainte-Anne-d'Auray qui se déroule le 25 et 26 juillet réunit 15 à 20.000 personnes hors crise sanitaire. Un événement qui sera soumis cette année au pass sanitaire, décision de la préfecture. "Il ne faut pas que le mot fasse peur", insiste Gwénaël Maurey, le recteur de la basilique de Sainte-Anne-d'Auray. Le pass sanitaire est un document attestant d'une vaccination complète, d'un test PCR négatif de moins de 48 heures ou bien d'une preuve d'infection au coronavirus datant de moins de six mois.

"Ce n'est pas l'Eglise qui le demande mais la préfecture et on obéit", détaille Gwénaël Maurey. "Ce serait très mal vu que Sainte-Anne-d'Auray devienne un cluster, on a déjà assez dégusté comme ça y'a un an. Il y a 60 millions d'épidémiologistes français qui savent ce qu'il faut faire, moi je pense aux anciens qui viennent, aux malades aussi, il faut tout faire pour les protéger. _Ce que demande la préfecture, je trouve cela important_, d'autant plus qu'il s'agit du premier événement important dans le Morbihan dans le cadre de cette crise sanitaire."

A cause de la crise sanitaire les organisateurs du Grand Pardon de Sainte-Anne-d'Auray s'attendent à une affluence moins importante © Radio France - Maureen Suignard

Comme tous les ans, une société de sécurité privée sera chargée de gérer l'arrivée et le départ des pèlerins. Cette année ils devront également vérifier le pass sanitaire des personnes majeures. Deux à trois personnes seront positionnées aux trois entrées du site. Cela n'inquiète pas vraiment Bruno Belliot, le secrétaire général du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray qui estime qu'au pardon "il y a une population assez importante de personnes de 50 à 85 ans, une population qui est assez largement vaccinée donc il n'y a pas de raison que ce soit un obstacle."

C'est comme cela, avec le pass sanitaire, ou sinon il n'y a pas de Grand Pardon à Sainte-Anne d'Auray cette année." - Bruno Belliot, secrétaire général du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray

Il n'y avait pas eu de Grand Pardon traditionnel l'année dernière mais une série d’événements entre le 15 juillet et le 15 août. Cette année "c'est comme cela, avec le pass sanitaire, ou sinon il n'y a pas de Grand Pardon à Sainte-Anne d'Auray", précise Bruno Belliot. Il s'attend cependant à une affluence moins importante qu'à l'accoutumée : "Dans le contexte actuel les rassemblements doivent être limités. Nous n'auront vraisemblablement pas un Grand Pardon historique tel qu'il a pu avoir lieu il y a trois ou cinq ans."

Le port du masque est aussi obligatoire dans la basilique et recommandé à l'extérieur.

Le pardon commence le 25 juillet par les premières vêpres à 18 heures, puis une messe, une veillée, une procession aux flambeaux. Le lundi 26 juillet, des messes se déroulent le matin, puis les vêpres pontificales et le postlude festif entre autres.