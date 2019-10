Sainte-Pazanne : des traces de métaux dans les cheveux des enfants

Sainte-Pazanne, France

Depuis les révélations sur les cas groupés de cancers pédiatriques dans le secteur de Sainte-Pazanne - 17 enfants et jeunes adultes sont tombés malades entre 2015 et 2019 - les parents du collectif Stop aux cancers de nos enfants essaient de comprendre.

Jusqu'à 36 métaux découverts

En juin dernier, des analyses ont été réalisées sur les cheveux de 21 enfants. On vient d'en avoir les résultats. Un tiers des enfants a suffisamment de métaux dans l'organisme pour que ce soit toxique. Ce qui fait dire à Matthieu Davoli, le responsable du laboratoire ToxSeek urgence qui a fait ces tests que les résultats sont "inédits".

Une situation que nous n'avions jamais vue auparavant

"Nous avons recherché 46 métaux", explique Matthieu Davoli. "Et chez certains des enfants, 36 métaux ont été identifiés à des niveaux à surveiller où à risque. C'est une situation que nous n'avions jamais vue auparavant. Un profil moyen va avoir 5-6 métaux présents, dont un à risque au maximum". Chez les enfants de Sainte-Pazanne, le laboratoire a trouvé : du plomb, du mercure, de l'uranium, du cadmium, du strontium aussi. "Et des terres rares qui sont plutôt utilisées dans l'informatique ou certains téléphones", poursuit le responsable du laboratoire.

Pour en savoir plus, il faudrait une étude dans un périmètre beaucoup plus large

Pour l'instant, impossible de savoir d'où viennent ces métaux. "Il faudrait tester d'autres métaux, peut-être dans un périmètre beaucoup plus large pour pouvoir aller plus loin dans les données et peut-être trouver un lien de causalité", conclut Matthieu Davoli.