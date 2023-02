Sainte-Pazanne : un conseil scientifique indépendant va mener des recherches sur les cancers d'enfants

Un collectif de parents dont les enfants ont été atteints de cancers lancent un Institut associatif pour mener des recherches sur de potentielles pollutions environnementales, qui seraient à l'origine des maladies de leurs enfants. Des investigations menées par l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé Publique France n'avaient pas conclu à un "cluster" de cancers pédiatriques sur ce territoire de sept communes autour de Sainte-Pazanne, entre Nantes et Pornic, ni d'identifier "une cause commune" aux 19 cancers recensés entre 2015 et 2021. Mené par Marie Thibaud, le collectif de parents "Stop aux Cancers de nos Enfants", qui recense 25 cas de son côté, avait poursuivi les recherches, notamment scientifiques , en faisant appel à des dons.

Reprendre les recherches avec une science participative

"Il est indispensable d'aller chercher les causes, le lien entre nos pollutions et le développement de leurs cancers, et aujourd'hui, aucune mission de santé publique ne va mener des recherches de terrain, déplore Marie Thibaud. Nous ne pouvons plus attendre donc nous nous sommes mis au travail." Ces recherches vont désormais s'opérer au sein d'un institut associatif, prévu pour le printemps. Elle seront menées par un conseil scientifique de dix chercheurs et chercheuses, sociologues de la santé. Ils travaillent pour des organismes comme l'institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), l'institut national de la recherche agronomique (Inrae) ou encore l'Institut Gustave Eiffel. "Chacun a déjà son laboratoire de recherche" souligne la représentante du collectif. L'idée est de poursuivre les recherches déjà entreprises par le collectif (études des sols, de l'eau, de l'air, prélèvements sur les cheveux des enfants), de mettre en commun leurs résultats pour, éventuellement, aller jusqu'à des parutions scientifiques."

"Nous avons identifié des facteurs de risque"

Laurence Huc dirige des recherches en toxicologie à l'Inrae. "Je suis l'action du collectif depuis deux ans" explique celle qui siègera au conseil scientifique de l'institut citoyen. Le projet associe la science et les citoyens. "Nous avons identifié, avec les familles, des facteurs de risque. Il y a des problématiques d'agricultures, d'ondes électromagnétiques." Les recherches vont porter sur de potentielles "substances cancérigènes, des perturbateurs endocriniens... Pour créer des connaissances et éventuellement pouvoir prendre des mesures préventives. Pour nous, scientifique, c'est stimulant."

Soutien du département

Marie Thibaud souligne que l'institut est créé avec les dons de particuliers, de mutuelles mais aussi de subventions du département et de la région. "La mairie de Machecoul-Saint-Même nous a proposé un local" précise la représentante du collectif. Les locaux de l'institut devraient ouvrir au mois de mai.

Des initiatives similaires près de Marseille et aux Etats-Unis

Ce concept de laboratoire citoyen (un collectif qui recrute des scientifiques pour mener des recherches de pollutions sur leur territoire) n'est pas nouveau. "De nombreuses initiatives similaires existent aux Etats-Unis" explique Laurence Huc.

En 2010, dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, près de Marseille, un Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions entreprend des recherches sur les perfluorés , en analysant les urines des habitants ou bien les arbres du secteur. Il recense deux fois plus fréquemment de cancers chez les habitants qu'ailleurs en France et détecte la présence de polluants (plomb, furanes, PCB, benzène…) dans l’organisme des habitants du bassin de Fos-sur-Mer.