Saintes : la maternité contrainte de fermer pendant deux jours par manque d'effectif

Depuis plusieurs semaines, l'effectif réduit du personnel pédiatrique du Centre hospitalier de Saintes a des conséquences sur le fonctionnement des urgences pédiatriques. Cette fois, c'est la maternité qui doit fermer. La prise en charge des accouchements ne peut plus être assurée à compter de ce vendredi 15 septembre à 12h jusqu'à ce dimanche 17 à 9h. Ensuite, le fonctionnement reviendra à la normale.

Pendant cette période, l'hôpital de Saintes réorientera les femmes vers les autres maternités du territoire. "Les femmes enceintes de plus de 37 semaines d’aménorrhée ont été informées du protocole. Elles ont pu choisir la maternité dans laquelle elles souhaitaient accoucher", indique l'établissement dans un communiqué.

Toutefois, la maternité continuera d’assurer les urgences gynécologiques médicales et chirurgicales, les consultations pré et post-natales, les échographies et les suivis de grossesse, les activités gynécologiques médicales ou chirurgicales, ainsi que les IVG.