Saison terminée pour les Thermes de Brides-les-Bains

Brides-les-Bains, France

La mauvaise nouvelle est confirmée ce jeudi soir : les Thermes de Brides-Les-Bains en Savoie baissent le rideau sur leur saison 2019 dès ce 1er août au lieu du 26 octobre comme prévu. Les Thermes ne reçoivent plus de curistes conventionnés depuis le 19 avril dernier et la découverte d'une bactérie dans certains points du réseau d'eau thermale.

La direction des Thermes a fait cette annoncé ce jeudi à 18 heures, après la fermeture de la Bourse car la société Lebon qui possède les Thermes est côtée en bourse. Une demie-heure avant, la nouvelle était annoncée à une trentaine de professionnels de la commune thermale (hôteliers, restaurateurs etc.).

Toute une partie du réseau d'eau va être refaite

La direction des Thermes de Brides-Les-Bains explique qu'après quatre mois de recherches et de traitements, les services techniques aidés de spécialistes indépendants sont parvenus à "circonscrire la présence de la bactérie et à en réduire le taux de façon drastique sans toutefois parvenir à l’éliminer totalement". Sans une éradication complète de cette bactérie Pseudomonas (qui entraîne des risques d'infection cutanée notamment), les cures thermales conventionnées ne peuvent reprendre.

Par conséquent, comme ils l'avaient laissé entendre il y a quelques jours, les Thermes de Brides-les-Bains ont décidé de procéder à des travaux structurels pour remplacer certains éléments du système d’approvisionnement en eau thermale. Le système actuel de stockage d'eau dans le parc thermal (300 m3) et de canalisations sera entièrement refait.

9.000 cures thermales annulées

Ce sont 9.000 cures thermales conventionnées qui ont été annulées à Brides-Les-Bains depuis le mois d'avril, un vrai manque à gagner pour les professionnels.

Certaines activités thermales continuent toutefois à Brides-Les-Bains comme le Grand Spa Thermal, la buvette thermale (alimentés par une source et un réseau indépendants), la piscine thermale de Salins. Des hôtels et restaurants restent ouverts et l'Office du Tourisme maintient toutes ses activités et ses festivals, comme par exemple en ce moment le Festival Baroque de Tarentaise.

La piscine publique de Brides-les-Bains reste ouverte avec des tarifs préférentiels © Radio France - Anne Chovet