"On sait faire" : Les pharmaciens côte-d'oriens demandent l'autorisation de vacciner contre le Covid-19

"Nous allons élargir la vaccination", annonce le ministre de la santé et des solidarités Olivier Véran ce mardi matin sur RTL. Un élargissement aux pompiers et aux aides à domicile âgés de plus de 50 ans, parce qu'ils sont au contact de personnes fragiles. Mais qui pour réaliser les injections ? Pour l'instant, les infirmiers et les pharmaciens ne font pas partie des plans du gouvernement, au grand regret de Pierre-Olivier Variot, le président du syndicat des pharmaciens de Côte-d'Or.

On a pris du retard

"Étendre la vaccination, oui, c'est ce qu'il faut faire. La Haute autorité de santé (HAS) conseille de l'étendre aux pharmaciens et aux infirmiers. Il y a urgence, on a pris du retard. Peut-être qu'on a été trop prudent, ce n'est pas anormal face à un nouveau vaccin. Mais aujourd’hui, soit on a confiance et on élargit, soit on n'a pas confiance et on continue à faire ce que l'on fait."

Souvent mise en avant pour justifier la lenteur de la vaccination en France, la logistique n'est pas un problème insurmontable d'après le professionnel : "c'est complexe, on doit conserver les vaccins à -80°C, et quand ils sortent du frigo, ils ont 5 jours de durée de vie. On n'a pas l'habitude de tout ça, mais si on s'organise, on sait faire ! C'est davantage un problème de gestion des patients : si je dois vacciner dans ma pharmacie, je dois prendre les rendez-vous cinq par cinq. Mais c'est possible. Les médecins et les infirmiers peuvent le faire aussi, ils peuvent même le faire à domicile. Si on veut accélérer le processus, ce qu'il faut, c'est amener les vaccins vers les patients."

Cze qui est certain, c'est que l'arrivée d'autres vaccins comme celui des laboratoires Astra Zeneca vont faciliter les choses : ce sont des vaccins classiques en terme de conservation (-20°C), plus facile "ce sera un gros coup d'accélérateur à la vaccination" confirme le pharmacien.

Les vaccinodromes, solution en trompe-l'oeil ?

Pierre-Olivier Variot se dit moins convaincu par l'idée d'installer des vaccinodromes, ces centres de vaccination géants dans des stades, des gymnases et autres grandes salles. Certains élus côte-d'oriens comme François Rebsamen y sont favorables, mais il faut nuancer. "On dit au gens de rester chez eux, c'est délicat de les mettre dans des transports en commun, pour aller se faire vacciner avec d'autres personnes, pour moi ce n'est pas la meilleure idée. Encore une fois, il faut amener le vaccin aux patients. Pour cela, les vaccins doivent être à disposition des médecins, infirmiers, et pharmaciens."

Une perspective d'autant plus importante que les patients sont en train de changer d'avis sur le vaccin : très réticents au départ, ils sont nombreux à vouloir recevoir l'injection, assure Pierre-Olivier Variot, à condition d'être vacciné par un professionnel qu'ils connaissent. "Les patients nous disent, moi j'ai envie de me faire vacciner. Déjà, ça a changé. Au début, ils n'avaient pas confiance. Aujourd’hui, c'est oui, mais ils veulent se faire vacciner par des gens qu'ils connaissent."