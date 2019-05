Saizerais : l'eau est impropre à la consommation

Saizerais, France

Dès les analyses connues ce samedi en fin d'après midi, l'équipe municipale s'est empressée d'avertir la population par la distribution d'un message dans les boites aux lettres et ce dimanche matin, le maire, Ludovic Leggeri a profité de l'organisation d'une bourse aux livres dans le village pour aller à la rencontre de ses administrés "Il ne faut pas s'alarmer. dès que nous avons reçu le message de l'ARS, nous avons prévenu la population. _Il est déconseillé de boire l'eau du robinet, sauf si on l'a fait bouillir au préalable_. Dès ce lundi, nous allons acheter de l'eau en bouteille et la distribuer à ceux qui le souhaitent et surtout aux enfants de l'école. Nous avons vidé de moitié le château d'eau et des opérations de chloration sont en cours. De nouvelles analyses ont été effectuées, j'espère un retour à la normale au plus tard jeudi".

Les terres sont détrempées et ont rejetés toutes les saloperies dans la Moselle

La contamination du réseau pourrait être due aux fortes précipitations de ces derniers explique cet habitant, pas trop inquiet "_Il ne faut chercher midi à quatorze heure, il a beaucoup plus ces derniers jours_, les terres sont détrempées et ont rejeté toutes les saloperies en surface dans la Moselle."

Le maire, Ludovic Leggeri veut rassurer ses administrés © Radio France - Mohand Chibani

En attendant, les résultats des nouvelles analyses, dans le village, on se débrouille comme on peut avec plus ou moins d'inquiétude comme Nicole "De toute façon, c'est trop tard, je viens seulement d'avoir le message et j'ai bu de l'eau du robinet ce matin, j'espère que je ne vais pas tomber malade."

Retour à la normale jeudi ?

Georges, lui, préfère l'eau du robinet à celle en bouteille et ne cache pas son inquiétude "Bien sûr que ça m'inquiète car nous utilisons l'eau tous les jours et _ça m'inquiète aussi par rapport à l'état de nos nappes phréatiques_."

La mairie a prévu une distribution d'eau ce lundi matin, notamment dans les écoles du village.