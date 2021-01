Salle Barbillat-Touraine à Châteauroux, les premiers vaccinés espèrent "retrouver la vie d'avant"

C'est dans le calme, malgré un retard causé par des soucis informatiques, que la campagne de vaccination anti-Covid a commencé, salle Barbillat-Touraine à Châteauroux. Michelle, 78 ans, a été la première à passer. Comme beaucoup d'inscrits, elle était d'abord un peu hésitante face à ce vaccin, mis au point en quelques mois. Après réflexion, elle a changé d'avis : "il faut prendre le risque. J'ai des choses qui font que si j'attrape la maladie, j'ai des gros risques de partir. Malgré le vaccin, j'ai eu la grippe A il y a deux ans, et j'ai fait une broncho-pneumopathie alors..." Dans la salle d'attente, Christiane explique : "si on veut revoir nos petits-enfants, il faut que tout le monde fasse l'effort de se faire vacciner. Ce vaccin, c'est l'espoir de retrouver la vie d'avant".

Alice vaccine au rythme d'un patient toutes les cinq minutes © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un protocole de vaccination particulier

Dans un box à l'abri des regards, chacun passe entre les mains de l'infirmière Alice Desbouiges-Raymond. La jeune femme s'attendait à recevoir des gens méfiants. Il n'en est rien. La difficulté pour elle aujourd'hui réside plutôt dans la manipulation du produit inoculé aux patients : "le protocole est très particulier. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 13 injections, il m'a fallu une demi-heure de préparation, bien plus que pour la plupart des vaccins".

90 patients vaccinés chaque jour

Neurochirurgien à la retraite, François Arthuis a repris du service exprès pour cette campagne. Pour lui, la nécessité de la vaccination ne fait pas de doute : "quand on observe la balance bénéfices-risques, il n'y a pas photo ! Le plus gros risque serait de laisser l'épidémie perdurer. Je suis convaincu qu'il faut vacciner au plus vite le plus grand nombre de personnes".

La salle d'attente, les box des médecins, l'espace de repos où l'on attend un quart d'heure après la piqûre avant de pouvoir repartir © Radio France - Sarah Tuchscherer

Le rythme de livraison des doses suivra-t-il les attentes de la population ? Une seule ligne de vaccination a été ouverte salle Barbillat-Touraine, de quoi accueillir 90 personnes par jour. Il en sera de même pendant quinze jours. Le docteur Bruno Doucet, qui supervise ce centre, se veut rassurant : "On ne peut pas vacciner tout le monde le premier jour mais on arrivera à vacciner tous ceux qui le veulent".

