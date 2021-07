Salle de shoot à Strasbourg : l'ouverture de 20 places d'hébergement

Ouverte depuis cinq ans, la salle de consommation à moindre risque "Argos" de Strasbourg a inauguré ce jeudi 1er juillet la mise en place 20 places d'hébergement. Un dispositif qui permettra d'améliorer encore plus la prise en charge des consommateurs de drogue.

Strasbourg consolide son statut de ville prisonnière dans l'accompagnement des toxicomanes. La salle de shoot "Argos" située dans l'enceinte de l'hôpital civil depuis 2016, se dote de 20 places d'hébergement dédiées aux consommateurs de drogue, avec des chambres individuelles et doubles.

Améliorer la qualité des soins

Accompagnée de ses deux chiens, Céline est dépendante à la cocaïne depuis dix ans et fréquente régulièrement la salle de shoot. "Ils nous donnent du matériel stérile, propre, à usage unique, et la salle de consommation où on peut avoir un endroit mieux qu'un buisson pour consommer", sourit la jeune femme.

Un dispositif qui existait déjà depuis la création du centre. La grande différence est à l'étage. Huit chambres, six simples et deux doubles, sont maintenant ouvertes aux consommateurs. Ils peuvent y rester pendant deux mois, un bail qui est renouvelable. "C'est un tremplin, c'est pour des personnes qui ont besoin de soins, détaille Hélène l'une des infirmières, que ce soit pour une hépatite C, ou qu'ils aient des soucis au niveau du retour veineux, ou des soucis de thromboses..."

On peut avoir un endroit mieux qu'un buisson pour consommer" - Céline, toxicomane

Les hébergements sont conditionnés par trois grands critères : être sans-abris, consommer régulièrement de la drogue dans le cadre de la salle de shoot et avoir besoin de soins. "Dix places supplémentaires seront à l'étage à partir de septembre, déclare Gauthier Waeckerle, directeur de l'association Ithaque, en charge des lieux.

Se poser pour mieux se réorienter

Les bénéficiaires ne sont pas amenés à rester toute une année dans ces logements. "Il faut prévoir la suite, pour accompagner ces personnes auprès d'autres partenaires d'hébergement", ajoute Gauthier Waeckerle.

La salle de shoot ne sera plus un simple lieu de passage, mais une sorte de point d'encrage pour les toxicomanes. "C'est essentiel pour réduire les inégalités sociales et pour permettre d'accéder aux personnes en grande difficulté", réagit Alexandre Feltz, adjoint à la mairie de Strasbourg en charge de la santé.

Le dispositif a fait ses preuves : en cinq ans d'existence, 40 overdoses ont été recensées, dont moins d'une dizaine ont nécessité l'intervention des secours. Chaque jour, entre 60 à 80 consommateurs de drogue viennent dans la salle de shoot.