Salmonelle dans les Kinder : deux cas recensés en Bretagne

42 cas de salmonellose avec une souche appartenant à l’épidémie ont été identifiés, à la date du 19 avril 2022, par le Centre national de référence (CNR) des salmonelles de l’Institut Pasteur en France. 11 des 13 régions métropolitaines sont touchées dont la Bretagne précise Santé publique France dans un communiqué.

Kinder clairement en cause

Deux cas ont été répertoriés en Bretagne sans qu'on sache précisément la localisation, ni l'âge des personnes victimes de la salmonellose. Globalement, il s'agit d'enfants dont l'âge médian est de trois ans et sur les 42 cas il y a 22 garçons et 20 filles. Trente-deux cas, sur les 42, ont pu être interrogés par Santé publique France et tous ces enfants rapportent qu'ils avaient consommé des chocolats Kinder avant l'apparition des symptômes qui sont survenus entre le 20 janvier et le 23 février 2022.

Pas de décès

Treize personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été rapporté et tous les enfants touchés sont retournés à leur domicile. "Santé publique France continue ses investigations auprès des familles de cas signalés récemment par le CNR" précise le communiqué. Depuis les premières révélations, l'usine du fabriquant belge, appartenant au groupe Ferrero, a été fermé et les produits incriminés ont été rappelés et retirés de la vente. Toutes personnes qui présenteraient des troubles gastro-intestinaux ou de la fièvre dans les 72h qui suivent la consommation, après avoir mangé des chocolats Kinder, sont invitées à consulter leur médecin traitant au plus vite.