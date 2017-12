Salmonelle : une ligne d'écoute téléphonique pour les salariés Lactalis à Craon

Par Ronan Coquelin et Martin Cotta, France Bleu Mayenne

Après l'ouverture d'une enquête préliminaire et le retrait de plus de 1.000 lots de laits infantiles Lactalis entre le mois d'août et décembre, pour des contaminations à la salmonelle, que deviennent les salariés du site de Craon en Mayenne ? Explications.