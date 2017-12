Craon, France

Après le retrait-rappel de 600 lots dimanche dernier, la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) confirme qu'il y a trois jours Lactalis a demandé le retrait de cinq nouveaux lots de lait en poudre, fabriqué sur le site mayennais de Craon.

Il s'agit du lait infantile de la marque Picot - picogest. Du lait premier âge, second âge et troisième dont voici les références ci-dessous (voir tableau). Si vous avez achetés les produits concernés, n'en donnez pas à votre enfant et ramenez-le dans la pharmacie la plus proche de chez vous.

Les cinq nouveaux lots de lait infantile retirés du marché © Radio France - DGCCRF

Une liste passée inaperçue ?

Vendredi aucun site internet des ministères concernés par l'affaire ne communiquait sur cette nouvelle liste. Une note a cependant été envoyée mercredi à l'Ordre National des Pharmaciens. Ce qui étonne certains parents à l'image de Quentin Guillemain. Cet habitant de la région parisienne portera plainte lundi pour « non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d’autrui ». Il annonce également la création d'une association de "parents victimes de la contamination du lait infantile à la salmonelle". Les statuts seront déposés lundi à Paris.