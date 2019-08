Salmonelles : rappel de cordons bleus vendus chez Intermarché et Netto

Morbihan, France

La présence de salmonelles a été détectée dans un lot de cordons bleus de dinde commercialisé dans les enseignes Netto et Intermarché et fabriqués par Keranna Productions, à Plumelin dans le Morbihan. Ces produits font l'objet d'un rappel depuis ce lundi. Les personnes qui détiendraient ce produit sont invitées à ne pas le consommer et à le rapporter là où il a été acheté.

Fièvre et troubles gastro-intestinaux

Les intoxications alimentaires causées par les salmonelles provoquent des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de fièvre. Le délai d'incubation peut aller de 6 à 72 heures et ces symptômes qui peuvent être plus graves chez les jeunes enfants et les personnes âgées.

Ce rappel concerne des boîtes de 1kg, dont la date limite de consommation est le 8 septembre 2019, le lot étant le n°92240055, et le code barre 3760224300115.