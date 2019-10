Salon du chocolat : va t-on bientôt manquer de chocolat ?

A partir de ce mercredi, le Salon du chocolat commence porte de Versailles à Paris. Un salon qui souffle cette année ses 25 bougies. Un bien bel âge fêté avec des défilés de mode, des concours et bien sûr de nombreuses dégustations. Mais depuis quelques temps, certains experts disent qu'il risque d'y avoir une pénurie de chocolat. Il est vrai que depuis une dizaine d'années des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie y ont aussi pris goût.

Est-ce qu'on va vraiment manquer de chocolat ?

Pour le moment, on ne va pas manquer de chocolat. Mais il y a de vrais risques. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de bras pour cultiver les cacaoyers. La faute au prix du cacao qui varie sans arrêt en fonction du commerce mondial. Un prix qui rapporte trop peu aux producteurs. Du coup, ils sont nombreux à estimer être mal payés et préfèrent cultiver d'autres plantations.

Les cacaoyers victimes du réchauffement climatique

Autre problème : les cacaoyers ne sont pas en grande forme. Ils sont victimes de maladies et de parasites contre lesquels il n'y aucun traitement. Résultat des pertes qui peuvent aller jusqu'à 30 ou 40% de la production mondiale.

Et puis, s'ajoute à ça le réchauffement climatique. Car le cacaoyer a besoin d'une humidité permanente.

Peut-on encore sauver le chocolat ?

Cela dit, on peut encore sauver le chocolat. Mais à deux conditions. Payer bien mieux les petits producteurs. Et adapter la culture du cacao à la nouvelle donne climatique. Notamment avec l'agroforesterie. Une technique qui consiste à planter des arbres près de certaines plantes : les unes protégeant les autres. Ce qui limite aussi énormément les besoins en eau et en engrais et pesticides.

Le Salon du chocolat à Paris est ouvert jusqu'au 3 novembre.