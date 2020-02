Salon Thalasso Cures Thermales à Bordeaux

Bordeaux, France

Que ce soit pour trouver un séjour aux bienfaits thérapeutiques, ou pour décompresser, ou encore une prestation soins et beauté, le Salon des Thalasso et Cures Thermales réunit plus de 70 destinations santé et bien-être en France et à l'étranger. Les Thalassos du Pays Basque et les cures thermales de Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Auvergne / Rhône-Alpes sont particulièrement représentées : Argelès Gazost, Cauteret, Dax, Serge Blanco, Barèges, Les Chaînes Thermales du Soleil, Luchon, Ax-les-Thermes, Luz Saint Sauveur, Royat Chamalières, etc... Parallèlement au traitement des maladies chroniques ou à la remise en forme, d'autres soins sont à découvrir (détox, burn-out, cure tabagique, sommeil...), toutes les tendances 2020 comme la cryothérapie et les nouvelles formules proposées (mini-cures, cures nocturnes...).

Comme l'explique ici le Docteur Patrick Sichère, Rhumatologue, limiter la ou les douleurs, c'est utiliser plusieurs techniques et moyens afin d'avoir une efficacité Copier

L'arthrose, la fibromyalgie, les douleurs dorsales, autant de souffrances soulagées par le thermalisme. Trois semaines, est la durée recommandée par les spécialistes pour une cure thermale encadrée par des professionnels de la santé. On estime, en ce qui concerne les douleurs lombaires que les trois quarts de la population auront à un moment donné des douleurs lombaires entre 20 et 90 ans. C’est la forme de mal de dos la plus courante et le plus souvent sans gravité. Plus de 80% des personnes souffriront un jour ou l’autre de lombalgie et la prévalence de ce mal ne cesse d’augmenter.