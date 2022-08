Crise aux urgences : au Samu de Rennes les appels se multiplient

Les sonneries retentissent sans cesse au centre de régulation du Samu de Rennes. Ces derniers mois le nombre d'appels a augmenté de 30%. En cause ? La fermeture de plusieurs services d'urgence dans les hôpitaux d'Ille-et-Vilaine et l'incitation à composer le 15 avant de se déplacer dans ces services.

Devant la carte de l’Ille-et-Vilaine, le docteur Tarik Cherfaoui liste les fermetures des services d’urgences : "Vitré est fermé la nuit, Saint-Grégoire est fermé jusqu'au 15 août la nuit, Redon va fermer la nuit à partir de cette semaine du 8 août". Sur les sept structures du département, quatre seront fortement perturbées voir complétement fermées au mois d’août. L’adjoint du chef du service craint des conséquences sur les urgences du CHU de Rennes. "Je ne vous cache pas que pour les quinze jours qui viennent on entre dans le dur. On s'attend à ce que ce soit difficile."

à lire aussi Les urgences de l'hôpital de Fougères ferment la nuit pendant une semaine

Manque de personnel pour décrocher le téléphone

Au centre de régulation du Samu du Rennes, les appels ont augmenté de 30% ces derniers mois. Mais les moyens humains ne suivent pas selon le médecin Jérémie Bonenfant. "Mécaniquement s'il y a plus d'appels et pas plus de monde pour répondre on ne peut pas se démultiplier. Il faut augmenter les effectifs pour avoir des délais de décrochage extrêmement court. Plus de 99% des appels doivent être décrochés dans la minute après l'appel, je ne suis pas certain que l'on soit capable de tenir cet objectif là actuellement."

Les patients sont souvent démunis, sans solution.

Valérie Valentin régule justement les appels depuis deux ans. "Ce sont des gens souvent à bout de ressource. Ils commencent par nous dire «j'ai fait mon médecin traitement, il me renvoie vers telle maison médical puis on me renvoie vers le 15»." Faute de trouver un rendez-vous en ville, certains patients finiront tout de même aux urgences.

Des conséquences pour les patients

Les lits d’hospitalisation dans les services manquent cruellement cet été. Au CHU de Rennes, 20% des lits sont fermés, c’est deux fois plus qu’au mois d’aout de l’année dernière. Cela contribue à surcharger les urgences et à mettre en danger les patients témoigne Jérémie Bonenfant, urgentiste au CHU de Rennes. "Quand on annonce à 14 heures qu'il y a zéro lit d'hospitalisation en médecine ou au CHU, ça veut dire retourner voir les patients aux urgences pour leur annoncer que leur état de santé est grave ou préoccupant , qu'il nécessite une hospitalisation, mais qu'ils doivent attendre sur un brancard avant d'espérer une hospitalisation. C'est encore une augmentation de la charge de travail pour les urgences. Je rappelle que le fait que les patients stagnent aux urgences très clairement ils en meurent : s'il y a 15 ou 30% d'augmentation du taux de mortalité, mécaniquement des patients sont morts cet été par perte de chance d'être restés trop longtemps sur un brancard aux urgences."