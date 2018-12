Samu : le 15 de Seine-Saint-Denis menace d'une grève pour Noël

Bobigny, France

Les agents du 15 seront-ils en grève le soir de Noël en Seine-Saint-Denis ? Les agents qui répondent au téléphone pour les appels d'urgence au SAMU du 93 ont déposé un préavis de grève pour lundi 24 décembre. Ils dénoncent leur conditions de travail et réclament des créations de poste pour faire face à l'augmentation des appels. La gréve ne serait évidemment que symbolique, service minimum oblige.

Des temps d'attente de 3 à 4 minutes

En Seine-Saint-Denis, le service qui répond aux appels au 15 compte 42 équivalents temps plein (ETP). La CGT a déposé un préavis de grève pour lundi, demandant la création de 10 postes afin de faire face à l'afflux d'appel. "Pour répondre à 235 000 appels par an, en permanence, on est 5 et c'est largement insuffisant" estime Raphaël Thimon, assistant de régulation médicale au 15 de Seine-Saint-Denis, basé à l'hôpital Avicenne de Bobigny et délégué syndical CGT.

"C'est insupportable d'imaginer des gens attendre alors qu'ils ont potentiellement une urgence"

"Il suffit qu'un collègue aille boire un café ou aux toilettes et vous avez une file d'attente de 2, 3 ou 4 minutes : c'est insupportable d'imaginer des gens attendre alors qu'ils ont potentiellement une urgence" ajoute-t-il. "Il est évident qu'il y a eu des décès à cause du manque de personnel mais on ne peut pas le quantifier" estime Pierre Landré, médecin régulateur du Samu depuis 38 ans, à Bobigny.

"Il y a beaucoup de gens qui relèvent de la médecine générale qui nous appellent, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin en ville" explique le médecin qui a vu l'activité fortement augmenter. La CGT assure avoir participé à une réunion avec la direction de l'hôpital pour faire valoir ses revendications, sans propositions jugées satisfaisantes pour le moment.