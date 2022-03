Sancerre : 40 lits gelés à l'hôpital de Sancerre, faute de personnels

L'hôpital de Sancerre est spécialisé en gériatrie : 250 lits environ, sur Sancerre, Sury-en-Vaux et Boulleret. Il n'y a plus de directeur non plus. Le syndicat F.O. a voulu alerter sur la situation. Le problème, c'est que cet hôpital n'est plus attractif est n'arrive donc plus à attirer de soignants, ni de cadres... L'arrêt maladie d'un médecin a été la goutte d'eau de trop. Il ne reste que deux postes et demi de médecins pour environ 250 résidents répartis sur trois sites. Onze postes d'infirmières ne sont pas pourvus non plus. La nuit, cela devient très critique avec une seule infirmière, si on en croit Emilie Pasdeloup, déléguée Force Ouvrière : " Cette infirmière est basée au service de soins de suite et de réadaptation à Sancerre. A Sury en Vaux, et à Boulleret, il n'y a pas d'infirmière la nuit. Celle de Sancerre gère à distance, et pour les alertes les plus graves, c'est donc le Samu qui intervient. Et on nous a bien fait comprendre que si on ne parvient pas à recruter d'autres infirmières, d'autres lits pourraient encore fermer. C'est un appel à l'aide qu'on lance aujourd'hui."

Emilie Pasdeloup, déléguée Force Ouvrière à l'hôpital de Sancerre © Radio France - Michel Benoit

Un manque de soignants qui pose souci à Jean-Charles, l'un des résidents de l'Ehpad de Sancerre. Il a une poche médicale : " La nuit dernière, j'ai sonné parce que j'avais peur que ma poche éclate. Ils m'ont dit d'accord, il y aura quelqu'un dans une demi-heure. Ils sont venus une heure et demie plus tard. Moi pendant ce temps-là , j'étais inquiet."

Quelques résidents, inquiets d'être transférés, ont manifesté aux côtés des personnels. © Radio France - Michel Benoit

Quarante lits sont donc gelés et il faut transférer certains résidents, comme Sylviane, solidaire des personnels : " On veut nous dispatcher partout, mais nous on est bien ici. On connait les gens, le personnel et on va être déracinés si on nous met ailleurs. Moi, cela fait quatre mois que j'attends qu'un médecin m'examine pour mon problème de hanche." L'hôpital de Sancerre souffre aussi d'un manque d'encadrement : " On a simplement un directeur en intérim qui vient deux jours par semaine de Bourges " détaille Emilie Pasdeloup. " On lance donc un appel pour un directeur, également pour un directeur adjoint. A la fin de la semaine, il n'y aura plus de cadre supérieur de santé. Une seule cadre est diplômée, tous les autres sont des infirmières faisant fonction." La moitié des lits en soins de suite et de réadaptation sont donc gelés, l'unité de soins de longue durée est fermée, et six lits gelés à l'Ehpad Louise Guillaumot de Sancerre.