Sang contaminé : Christiane Leveuf en grève de la faim pour obtenir une indemnisation à hauteur du préjudice

C'est une survivante mais elle met aujourd'hui sa vie en danger. A 80 ans passés, Christiane Leveuf a commencé une grève de la faim le 3 septembre. En 1980, elle a 37 ans quand elle contracte une Hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine. C'est l'une des victimes du sang contaminé. La justice l'a reconnu après une longue bataille avec l'assureur de l'EFS, l'Établissement français du sang. En 2007, le groupe AXA lui verse 75.000 euros. "Une vie de souffrances, une vie professionnelle perdue, elle n'a jamais pu retravailler, pour 75.000 euros. Voilà ce que le système assurantiel français, AXA en tête, a pu offrir à cette contaminée de 1980 qui aujourd'hui a 80 ans et souhaiterait vivre les quelques années qui lui restent, avec un petit peu plus d'aisance que les minimas sociaux" plaide son avocat parisien Nathanaël Majster.

"Il faudrait qu'elle meure pour qu'ils considèrent qu'il y a aggravation" - Maître Nathanaël Majster

Car le protocole signé à l'époque prévoyait une rallonge en cas d'aggravation de la maladie. Mais depuis 2010, c'est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui gère son dossier et d'expertise en expertise, Christiane Leveuf est déboutée de toutes ses demandes, malgré un état de santé précaire et des douleurs quotidiennes. "Ce que la jurisprudence appelle aggravation, c'est une aggravation de la lésion de l'organe touché et pas l'aggravation de l'état général du patient" explique Nathanaël Majster. "C'est une vision extrêmement restrictive de la notion d'aggravation qui bloque définitivement toute révision possible, dès lors qu'un médecin ne constate pas que la cirrhose est passée au stade terminal de cancer. Autrement dit, il faudrait qu'elle meure pour qu'ils considèrent qu'il y a aggravation" regrette l'avocat qui reconnaît n'avoir plus aucun recours dans cette affaire.

Christiane a presque tout tenté pour être entendue et indemnisée à hauteur du préjudice subi. Elle a passé une nuit dans la cathédrale de Rouen, elle est montée deux fois en haut d'une grue et il y a 10 ans, elle a déjà fait une grève de la faim pendant 31 jours devant le siège de l'EFS mais sans succès. Depuis la mort de son mari il y a presque trois ans, Christiane a emménagé dans un tout petit appartement de la rive gauche de Rouen, sur le balcon duquel elle a placardé des affiches dénonçant l'immobilisme du groupe AXA. Dans son frigo, il n'y a que des bouteilles d'eau et des canettes de boissons sucrées. C'est son régime depuis trois semaines, en plus des 11 médicaments qu'elle prend tous les jours pour traiter sa maladie.

Christiane Leveuf a placardé ses revendications sur son balcon. © Radio France - Christine Wurtz

Contacté par France Bleu Normandie, AXA renvoie la balle à l'ONIAM. Mais c'est bien à l'assureur qui a signé le protocole que Christiane réclame des comptes. Elle estime n'avoir plus rien à perdre. "Si je devais y laisser la vie et je suis prête à l'accepter, et bien tant pis. J'irai jusqu'au bout" promet l'octogénaire, d'une voix brisée par la fatigue et l'émotion. Elle espère encore, et son avocat avec elle, que l'assureur fera preuve d'humanité dans cette affaire, et qu'il acceptera d'ouvrir des négociations.