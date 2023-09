Sanofi à Val-de-Reuil augmente de 40% sa capacité de production de vaccins antigrippaux

Il s'agit de l'une des plus grandes et importantes industries implantées en Normandie. Le groupe Sanofi, et son usine de Val-de-Reuil (Eure), continuent de s'agrandir. Un tout nouveau bâtiment a été inauguré ce mercredi 6 septembre 2023, en grande pompe, en présence de nombreux élus locaux, acteurs du secteur et journalistes. L'entreprise a mis les petits plats dans les grands en prévoyant une grande journée de visite du site.

ⓘ Publicité

Le nouveau bâtiment est, sans surprise, flambant neuf. De grands couloirs blancs, de grandes pièces blanches, des combinaisons de protection. Pas de doute sur le fait de savoir où nous sommes. Certains couloirs font plus de 70 mètres de long, nous promet-on.

200 millions d'investissements

Mais ce qui étonne en premier, dans ce bâtiment tout neuf, ce n'est pas forcément une nouveauté : c'est la quantité d'oeufs qui arrivent sur les lignes. 650.000 par jour. On leur inocule le virus de la grippe, et on les chauffe, pour laisser le virus se développer. Trois semi-remorques quotidiens viennent apporter des oeufs à l'entreprise. "Ce ne sont pas les mêmes que ceux du commerce", nous assure-t-on. En sous-texte, ce sont des oeufs d'une poule d'une race précise, qui a suivi une alimentation précise, et qui pond des oeufs avec un calibrage précis.

S'ensuivent différentes étapes bien techniques : séparer le blanc d'oeuf et le vaccin, fragmenter le liquide obtenu... et ainsi obtenir un principe actif. La nouveauté, c'est que le nouveau bâtiment permet de produire 40% de vaccins antigrippaux en plus, renforçant la position du site rolivalois pour Sanofi. Le tout moyennant un investissement de 200 millions d'euros. Un joli cadeau pour les 50 ans de l'installation de Sanofi ici.

Une autre nouveauté : une chaîne tout-carton. Fini, en partie, le plastique dans le conditionnement des vaccins contre la grippe, les emballages sont tout en carton désormais. Un autre investissement de 20 millions d'euros dont sont fiers le directeur du site, comme la présidente du groupe en France. Tout cela doit "renforcer la souveraineté sanitaire de la France" insiste-t-on.

L'espoir du Beyfortus contre la bronchiolite

La visite se termine par cinq degrés, là où l'on expédie les vaccins. Le site de Val-de-Reuil est d'ailleurs très occupé en ce moment avec le Beyfortus. Tout récemment autorisé pour lutter contre la bronchiolite chez l'enfant, il est déjà en train d'être livré, pour l'instant dans des maternités, mais bientôt aussi chez des médecins. Une injection, possiblement dès la naissance, offre une protection pour cette maladie qui sévit surtout l'hiver et qui avait fait tant de dégâts la saison dernière.

Deux salariés surveillent que tout se passe bien lors du processus de clarification © Radio France

loading