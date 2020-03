Coronavirus : la société mosellane d'autocar Schidler transfère des malades entre Reims et Orléans

Après les trains et les hélicoptères de l'armée, c'est au tour des autocars d'assurer le transport de patients atteints du Covid-19. La société mosellane Schidler, basée à Bouzonville, a été sollicitée par le CHU de Reims pour acheminer une dizaine de patients vers l'hôpital d'Orléans.

Les couchettes transformées en brancard. - Société Schidler

"Je l'avais proposé à des associations sur les réseaux sociaux et visiblement ces réseaux ont fait leur travail puisque le directeur du CHU Robert-Debré de Reims m'a appelé, il avait besoin de déplacer des malades vers Orléans" explique le patron Thierry Schidler, à la tête de 70 salariés. "Ils ont aménagé l'autocar-couchettes comme une ambulance. L'avantage, c'est qu'on peut se tenir debout.

Et puis il n'y a pas besoin, comme pour les ambulances, d'un médecin par patient. Là, ils étaient cinq soignants pour sept malades, placés sous respirateurs. Le conducteur était équipé des pieds à la tête, ça devait être bizarre pour les gens qui le croisaient. Il était confiné dans son cockpit, alors que les patients ont été amenés via notre monte-charge situé à l'arrière."

Une quinzaine d'autocars disponibles

Sept patients ont pu être transportés dans cet autocar. - Société Schidler

La société Schidler, qui table sur des pertes avoisinant le million d'euros suite au confinement, a assuré un premier voyage jeudi et en prévoit un autre la semaine prochaine. Et l'idée fait des émules. "Mes confrères se sont rapprochés de moi et on se retrouve aujourd'hui avec une quinzaine d'autocars-couchettes qui peuvent être disponibles rapidement. J'ai vu qu'on a affrété des TGV à Mulhouse avec six malades... Or, j'en ai mis sept et je pense que le prix par malade est légèrement différent" conclut Thierry Schidler.