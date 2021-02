Sans confinement, "derrière ce sont des personnes qui vont mourir faute de lits", assure un syndicat infirmier

"On est très très inquiet !". Sur France Bleu Paris, ce lundi, Thierry Amouroux, porte-parole du SNPI (Syndicat National des Professionnels Infirmiers), appelle à un confinement stricte et se dit surpris par les annonces du Premier ministre vendredi soir. Jean Castex a pris la parole pour annoncer des restrictions pour les commerces et les voyage, en écartant un reconfinement à ce stade.

Aujourd’hui, dans les hôpitaux Français, "tous les lits de réanimation sont occupés". "3000 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, et 2000 lits pour d'autres patients", explique Thierry Amouroux. Avec les variants, et l'augmentation continue des hospitalisations, le porte-parole du SNPI craint des hôpitaux débordés avec le douloureux souvenir de la première vague. "Il faut bien comprendre que derrière ce sont des personnes qui vont mourir faute de lits disponibles".

"Le plus dur, c'est que quand vous avez trois personnes, qui ont besoin d'aller en réanimation, et qu'on a qu'un seul lit, et bien deux personnes vont certainement mourir alors qu'on aurait pu les sauver si on avait eu des lits", déplore Thierry Amouroux.

Des purificateurs d'air dans les classes

Thierry Amouroux plaide pour un confinement stricte avec écoles fermées, en prolongeant les vacances. Mais il milite aussi pour des mesures pour préparer "la vie d'après", et éviter le stop and go permanent. Pour les écoles, il plaide pour des classes en demi-groupes et "des purificateurs d'air dans les classes". "Il faut aussi accélérer le télétravail".