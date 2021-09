Sans masque, les restaurateurs et clients de Laval retrouvent leur sourire

Presque 30 degrés au thermomètre à midi, lundi 6 septembre, rue du Val-de-Mayenne à Laval. Le coup de feu s'annonce à la pizzeria La Casa del Sole et si Romaric va courir dans tous les sens, il ne sera plus gêné par son masque. Depuis lundi 30 août, il doit présenter son pass sanitaire, mais en contrepartie, il n'est donc plus obligé de porter de masque contre le Covid.

"Ca donne de la liberté dans le travail, sourit le serveur. Et puis la relation avec le client est plus facile et plus fluide, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous !"

"De la liberté dans le travail"

Un avis partagé par les clients attablés ce midi. Ils sont bien contents d'échanger de nouveau des sourires, au moment de la commande ou lorsqu'on leur apporte leurs assiettes. "Ca fait plaisir de voir ces sourires. Voir la tête des serveurs, c'est vraiment mieux !", applaudit Gregory qui insiste sur le respect continu des gestes barrière dans le restaurant. En face de lui, Olivier ajoute que "le restaurant, c'est le moment convivial de la journée qui permet d'échanger et le masque reste quand même une barrière".

La mesure tombe à pic alors que de fortes chaleurs touchent la Mayenne. C'est ce qu'apprécie Sandrine, du restaurant L'Atelier Gourmand. Elle s'est renseignée auprès de la préfecture et a obtenu le feu vert. "Quand on est en cuisine, il fait rapidement 38, 39 degrés en ce moment, souffle la cheffe. On a le pass sanitaire, il faut apprendre à vivre avec le virus. Et je ne pense pas que les clients aient peur, sinon ils ne viendraient pas."

Pas encore appliqué partout

Mais la mesure n'est pas appliquée partout. Certains établissements un peu plus grands, où le brassage est plus important, souhaitent conserver le masque pour les employés pour des raisons de sécurité. Sandrine, la patronne de la brasserie le Rond-Point, met un point d'honneur à le porter : "On peut très bien être positif et asymptomatique donc cela protège nos clients. Et puis on se protège également nous-mêmes puisque les clients ont le droit de le retirer."

Par ailleurs, plusieurs restaurateurs rencontrés ne sont pas au courant de cet assouplissement, prévu dans le protocole sanitaire du ministère du Travail, publié le 30 août.