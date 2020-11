"Sans vaccin, pas de retour à la normale possible" selon la directrice de l'EHPAD de Saint-Jean-Bonnefonds

Les personnes âgées résidant en EHPAD et les soignants de ces établissements d'abord : voilà les deux catégories qu'il faut cibler en priorité pour la vaccination contre le coronavirus, selon la Haute Autorité de santé. Une recommandation bien accueillie par Frédérique Bouzard, directrice de l'EHPAD de Saint-Jean-Bonnefonds dans la Loire.

Le vaccin, une porte de sortie après un an de pandémie ?

A ses yeux le vaccin est tout simplement la porte de sortie que tous attendent, "si on veut que nos résidents reprennent une vie normale et que les familles reviennent de manière plus simple." La directrice assure avoir que certains résidents sont d'ores et déjà volontaires pour cette campagne de vaccination : "Ils sont demandeurs : ils disent 'On sera tranquilles après, on pourra voir nos familles'".

Seul bémol aux yeux de Frédérique Bouzard : "On attend d'être sûrs que tous soit bien validé et que tout soit sécurisé au niveau des vaccins. Si on a des bons taux de couverture, pour nous c'est un vrai signe d'espoir. L'épidémie a commencé en mars, ça va faire un an que ça dure, que nos résidents ne vivent plus, on aspire tous à un retour à la normale. Sans le vaccin, je ne vois pas comment faire."

Le collectif Ehpad Familles 42 se montre très prudent à l'annonce de la recommandation. L'une de ses membres redoute que les résidents soient pris "pour des cobayes, pour un vaccin dont on ne connaît pas la fiabilité. Auront-ils le droit de choisir ou non d'être vaccinés ?" Une question dont le collectif va discuter avec Terre d'Ethique, comité d'éthique sur le territoire de la Loire.

En attendant le vaccin, des tests antigéniques fréquents au sein de l'EHPAD

En attendant cette porte de sortie, les soignants de l'EHPAD sont dépistés toutes les semaines, voire plus si soupçons de contamination, grâce à des tests antigéniques. Durant la deuxième vague l'établissement a été durement touché par le virus : "26 résidents ont été contaminés, et des soignants aussi, souligne Frédérique Bouzard. Nombre d'entre eux étaient asymptomatiques." Les tests antigéniques

Pour ne pas revivre cette situation, le personnel se plie donc de bonne grâce à ce rituel un peu lourd. "Certains d'entre nous ont été testés sep, huit fois, détaille Frédérique Bouzard. Mais c'est le seul moyen d'avoir un environnement sain. Nous demandons aussi aux kinés qui interviennent au sein de l'EHPAD de se faire tester."