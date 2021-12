Santé : 15 000 Sarthois boivent une eau potentiellement dangereuse

Et si l'eau du robinet était dangereuse pour la santé ? Plusieurs associations sarthoises partent en guerre contre les vieilles canalisations. Elles peuvent véhiculer un gaz classé cancérogène. Des milliers de kilomètres de canalisations et 60 % des communes du département seraient concernés.

Selon le comité citoyen de la Sarthe, entre 10 000 et 15 000 Sarthois consommeraient une eau qui n'est pas potable. En cause, de vieilles canalisations en PVC qui datent d'avant 1980." Elles contiennent beaucoup de CVM (chlorure de vinyle monomère)"précise Catherine Hergoualc'h. Un gaz classé depuis 1987 comme étant un agent cancérogène certain pour l’Homme selon le centre international de recherche sur le cancer. " C'est un gaz inodore et incolore qui migre dans les canalisations dont la présence n'est avérée que par le biais de prélèvements ".

60 % au moins des communes sarthoises concernées

L’analyse du CVM dans l’eau du robinet, sur le réseau de distribution, est systématique depuis 2007. Les personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau sont les responsables directs de la qualité de l’eau distribuée à la population. A ce titre, elles sont notamment tenues de vérifier la qualité de l’eau et en cas d’anomalies, de prendre des mesures correctives, d’informer les usagers, le maire et le préfet et l’ARS.

Quand les seuils sont dépassés, des purges sont effectuées en principe sur les réseaux par les opérateurs. Ce qui n'empêche pas les "trous dans la raquette". Entre 2013 et 2020, l'association a procédé à près de 6000 prélèvements d'eau aux robinets de cuisine chez 4000 abonnés. Résultat : un tiers des analyses montrer que l'eau représente un risque pour la santé. Dans un quart des cas, l’eau présente un risque sanitaire et n’est pas potable au sens de la réglementation. Tout aussi inquiétant, près des deux tiers des communes du département seraient concernées.

Catherine Hergoualc'h, présidente du comité citoyen © Radio France - yann lastennet

100 000 euros le kilomètre

Pourquoi ne pas changer les canalisations défectueuses ? Parce que c'est long et cher ! 100 000 euros du kilomètre selon les estimations du comité citoyen. Et des milliers de kilomètres de tuyaux seraient à changer (A titre d'exemple, il y a 7500 km de canalisations défectueuses dans le Maine et Loire). " Mais la vie n'a pas de prix" ajoute Catherine Hergoualc'h. " Le problème, c'est surtout un manque total de coordination entre l'Agence régionale de santé et tous les services d'eau parce qu'il y a une cinquantaine de services d'eau en Sarthe, donc, ce qui rend la chose complexe".

Les pouvoirs publics font la sourde oreille selon la comité citoyen

L'association s'est associée avec Sarthe Nature environnement et l'UFC Que choisir pour alerter les pouvoirs publics. Un courrier commun a été adressé au préfet de la Sarthe " pour lui demander de mettre en place une structure départementale spécifique aux CVM". Une demande restée lettre morte. Quant à l'Agence de l'eau, "elle est en profond sommeil" selon Catherine Hergoualc'h

L’exposition aux CVM par la consommation d’eau du robinet, heureusement, reste faible mais réelle. " Ce n'est pas en une seule fois, bien sûr. C'est l'accumulation et c'est le fait d'utiliser cette eau pour toutes sortes d'usages qui peut être dangereux. Quand on utilise l'eau du robinet sans qu'elle soit bouillie pour tous les usages alimentaires, donc pour la boisson, mais aussi pour laver les salades ou les radis".

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le comité citoyen de la Sarthe au 06 32 04 43 02

