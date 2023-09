Santé : 32 professeurs de médecine signent une tribune pour "un CHU pour la Corse"

32 médecins et professeurs des universités en Corse et sur le continent signent, ce mercredi 27 septembre, une tribune pour défendre "le respect du principe fondamental du Code de la santé publique" et donc permettre "l'égalité de l'accès aux soins". Nommé "Un CHU pour la Corse", le texte défend également la possibilité de répondre aux missions d'enseignement et de recherche sur l'île. Les signataires espèrent une annonce d'Emmanuel Macron à l'occasion de sa venue en Corse.

"Si il veut améliorer le quotidien des Corses, la santé est un point majeur", souligne la professeure de médecine Josette Dall'Ava Santucci, espérant "que le président Macron comprendra cet appel" et fera des annonces ce jeudi 28 septembre à l'occasion de sa venue sur l'île.

La volonté est d'apporter "une caution hospitalo-universitaire en complément du dossier qui sera bientôt présenté par la Collectivité de Corse" pour la création d'un CHU, ajoute le professeur Laurent Papazian. En plus d'une amélioration de la prise en charge des patients, cette création "doit aussi permettre de favoriser la formation" et ainsi d'être doté de plus de spécialistes.

