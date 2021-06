Châteauroux : "Territoires de Goûts" pour mieux manger encore, dans les cantines scolaires

Pascal Bavouzet (ici à gauche) , vice Présidente de l'agglomération Castelroussine déléguée à la santé et Maire d'Arthon et Corine Bordin-Lherpinière coordinatrice du contrat local de santé

Jean-Pierre Corbeau est une pointure. Ce sociologue qui enseigne à la Fac de Tours est l'un des grands spécialistes français de l'alimentation ; il est d'ailleurs à ce titre, membre qualifié du Conseil national pour l'alimentation et il sera présent ce mercredi 16 juin à 14h15 à la salle des fêtes d'Arthon. A l'initiative de cette rencontre, Pascale Bavouzet, maire d'Arthon et vice présidente de l'agglomération de Châteauroux, déléguée à la santé : "Il est vrai qu'avec l'arrivée de la loi EGalim (Ndlr : Depuis 2020, instauration d'un menu végétarien, interdiction des bouteilles d'eau en plastique et dès 1er janvier 2022, 50% de produits durables dont 20% de Bio dans les cantines) et bien, nos cantinières sont souvent démunies. On leur parle de circuits courts ou encore de Bio mais elles se demandent souvent vers où se tourner pour trouver ces fameux circuits courts ou encore ces produits Bio . L'objet de notre rencontre ce mercredi, c'est la rencontre entre les élus des 14 communes de l'agglomération Castelroussine ou encore la mise en relation avec les associations qui se préoccupent de cette problématique de l'alimentation."

3 000 repas sont servis chaque jour dans les 14 communes de l'agglomération Castelroussine

Il faut bien entendu que les cantinières s'adaptent aux nouvelles mesures à cette loi EGalim comme le souligne Corine Bordin-Lherpinière, coordinatrice du Contrat local de santé : "L'idée, c'est comment accompagner ces enfants dans l'alimentation avec une sensibilisation à leur environnement. Par exemple par le biais du repas végétarien : on dit aux enfants que nous devons manger moins de viande, il faut leur demander comment se passe leurs repas, s' il y a trop de bruit ou pas. Ont-ils besoin qu'on leur parle par exemple des produits ?" L'objectif, c'est que tous les acteurs concernés, cantinières, maires de communes concernées, associations sensibilisées sur l'alimentation, se retrouvent pour échanger, pour mieux consommer tout en tenant compte des prix des repas. Et sur ce dernier point, il va falloir que tous les acteurs concernés fassent des efforts.