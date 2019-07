Santé : boire une canette de soda par jour met en danger notre foie

France

Coca, Fanta, Sprite, et même jus d'orange. Une canette de soda sucré par jour, c'est déjà trop, affirme un rapport de l'Inserm publié par nos confrères du Parisien et présenté jeudi 11 juillet 2019 lors d'une conférence internationale sur le foie à Paris. On savait déjà que le sucre était mauvais pour la santé, mais les chercheurs de l'institut ont trouvé et fixé une limite.

Une canette par jour nuit à notre foie

Quand on boit une canette de soda, Coca, Fanta, Sprite, et même un jus de fruits, on boit du sucre, très facilement assimilé par l'intestin. Ensuite, il arrive au foie et se transforme en graisse. C'est le risque de ces "bombes caloriques" comme disent les médecins. Le foie devient trop gras, c'est le cas de 8 millions de Français, dont 18,2% de la population, d'où la maladie du foie gras, un peu comme lorsque l'on gave les oies.

Notre organe devient fibreux, fonctionne de plus en plus mal, et cela peut évoluer vers une cirrhose ou un cancer. Surtout que 90% de ceux qui consomment une canette par jour ont, d'après l'étude, une alimentation très déséquilibrée. Les hommes sont plus concernés que les femmes, surtout dans le Nord de la France, plutôt que le Sud où l'on privilégie souvent le régime méditerranéen. Et la situation devient de plus en plus inquiétante depuis 20 ans.

à réécouter Poitou Cola : un soda made in Poitou

Les vertus du café

L'étude de l'Inserm affirme que les sodas light posent moins de problème, même s'ils entretiennent notre goût sucré. On apprend aussi que le café a des vertus inattendues pour le foie. La caféine, à dose modérée, aurait de bons effets sur notre organe : les polyphénols, une famille de molécules organiques que l'on retrouve dans les végétaux, le protégeraient. Privilégiez-le en filtre plutôt qu'en expresso.

Ne culpabilisez pas pour autant si le soda fait partie de votre quotidien. Il n'est pas question de s'interdire d'en boire, mais d'éviter les excès. Pas plus d'un verre par jour pour vous et vos enfants. N'oubliez pas de manger équilibré et de bouger.