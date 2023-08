Santé : ce qu'il faut savoir sur la campagne de vaccination contre le Covid-19 et la grippe à l'automne

Une campagne de vaccination conjointe contre le Covid-19 et la grippe sera organisée à l'automne, alors que l'épidémie de coronavirus a progressivement regagné du terrain en France cet été. La campagne de vaccination contre le coronavirus, réalisée sur le modèle de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, débutera le 17 octobre 2023 dans l'hexagone, en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, et dès le 6 septembre à Mayotte. La vaccination est prise en charge à 100% pour tous, et est recommandée par la Haute autorité de santé pour les personnes à risque.

Qui est concerné ?

L'Assurance maladie liste les profils des personnes à risque : les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les résidents d'Ehpad et d'unités de soins de longue durée, et tous ceux qui sont en contact régulier avec des personnes à risque, y compris les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux.

La dose de rappel n’est "plus recommandée pour les personnes non ciblées par les recommandations de rappel décrites ci-dessus", rappelle le site de l'Assurance maladie . "Néanmoins, si une personne n’est pas dans la cible et souhaite recevoir un rappel, elle pourra en bénéficier gratuitement." Le délai à respecter après la dernière injection vaccinale ou la dernière infection Covid-19 est de six mois minimum, quelle que soit la situation de la personne.

Où se faire vacciner ?

Pour les résidents en Ehpad et d'unités de soins de longue durée, "la vaccination est organisée par l’établissement", explique l'Assurance maladie. "Pour les personnes suivies dans un service de soins, la vaccination peut être réalisée directement au sein de la structure de soins." En revanche, pour les autres personnes ciblées par les recommandations, il est possible de se faire vacciner en pharmacie, auprès d’un médecin, d’un infirmier, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.

Quel vaccin ?

Pour la campagne de vaccination, trois vaccins seront disponibles et "proposés aux populations à risque" : "deux vaccins à ARN messager mis au point pendant le printemps par les laboratoires Pfizer et Moderna ainsi qu'un vaccin aux particules recombinantes, développé par Novavax en suivant les préconisations de l'OMS", a expliqué la présidente du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) Brigitte Autran dans une interview à Libération mercredi.

Pour cette dose de rappel, les vaccins bivalents ARN messager (ARNm), adaptés au variant Omicron sont recommandés en 1re intention par l'Assurance Maladie, quel que soit le vaccin administré précédemment. "Pour les personnes âgées de moins de 30 ans, il est recommandé de recevoir les vaccins Comirnaty de Pfizer-BioNTech. En alternative aux vaccins à ARNm bivalents, pour les personnes qui ne souhaitent pas et celles qui ne peuvent pas en bénéficier (contre-indications), il est possible d’utiliser en rappel des vaccins de Sanofi et Novavax."