Santé : comment bien bronzer cet été ?

Signe de vacances réussies le bronzage peut pourtant provoquer des coups de soleil, des cancers et un vieillissement de la peau. Pour bien profiter des bains de soleil l'été, il faut d'abord comprendre comment la peau bronze.

Le bronzage c’est quoi ?

C'est la mélanine qui colore la peau et la protège des rayons du soleil. Elle est produite au niveau de la jonction entre le derme et l’épiderme par des cellules appelées mélanocytes. C’est cela qui fait le bronzage.

Il faut du temps, au moins un mois pour que la mélanine puisse recouvrir l'ensemble de la surface de la peau, soit l'équivalent de la taille d'un drap de lit.

Il est donc important avant d'aller passer un après-midi à la plage, de s'exposer très progressivement à raison de quelques minutes par jour.

Les blonds et roux aux yeux verts ou bleus, bronzent moins

Tout le monde ne réagit pas de la même manière à l’exposition au soleil. Il est donc important avant de vouloir bronzer de connaître sa peau. Selon les types de peau, la mélanine produite est plus ou moins importante. Les peaux claires vont produire moins de mélanine que les peau foncées, par exemple. Si vous êtes roux ou blond, avec les yeux clairs (bleus ou verts) et des tâches de rousseur, à la moindre exposition au soleil vous aurez du mal à bronzer et vous risquez plus facilement le coup de soleil.

Les crèmes auto-bronzantes colorent sans protéger

L'avantage d'une crème auto-bronzante c'est que le résultat est instantané. Seulement le bronzage suit la traces des doigts. Si on l'applique mal cela se voit.

Ces crèmes colorent la peau en oxydant localement la kératine à la surface, ou simplement agissent comme du maquillage, mais sans favoriser la production de mélanine. Elles ne protègent donc pas des rayons nocifs du soleil. Il faut donc utiliser une protection solaire en cas d'exposition.

Les cabines de bronzage n'aident pas à préparer la peau au soleil

Les cabines de bronzage "ne préparent pas la peau" au bronzage, "ne protègent pas des coups de soleil", "ne permettent pas un apport significatif de vitamine D" mais provoquent un vieillissement de la peau, "quatre fois plus rapide qu'avec le soleil", explique Olivier Merckel, chef de l'unité d'évaluation des risques aux agents physiques à l'Anses.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommande, dans un avis du 10 octobre 2018, de cesser l'exposition de la population aux UV artificiels devant le risque de cancer "avéré". Selon l'agence "aucune valeur limite d'irradiance ou de dose ne peut être fixée pour protéger les utilisateurs".

"Les personnes ayant eu recours au moins une fois aux cabines de bronzage avant l'âge de 35 ans augmentent de 59% le risque de développer un mélanome cutané".

L'interdiction des cabines de bronzage est demandée depuis 2015 par les dermatologues, l'Académie de médecine et même les sénateurs, mais sans être suivie à ce jour par le gouvernement, qui s'est contenté de durcir la réglementation.

Le Brésil et l'Australie ont eux franchi le pas, en interdisant les cabines de bronzage.