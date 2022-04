Télémédecine au CHU de Bordeaux : "On surveille désormais la glycémie des patients depuis leur domicile"

Les patients girondins ayant eu un AVC peuvent depuis le mois de mars être suivis depuis chez eux. Le CHU de Bordeaux vient d'ouvrir un centre de télésurveillance pour accompagner à distance les personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques.

"Par exemple, si le pacemaker d'un patient enregistre des données anormales ou si des glycémies sont trop basses, nous recevons une alerte et nous pouvons appeler le patient", explique le professeur Pierre Bordachar, responsable de l'unité stimulation cardiaque et défibrillation.

"C'est rassurant parce que vous êtes suivis 24 heures sur 24"

Daniel est l'un des 500 patients atteints d'insuffisance cardiaque suivis par le CHU de Bordeaux. Il y a douze ans, alors qu'il s'apprêtait à jouer un match de rugby entre vétérans, cet habitant d'Eyzines s'écroule au sol. "Je venais de courir 300 mètres pour m'échauffer et un quart de seconde, j'ai fait un arrêt cardiaque et respiratoire".

Victime d'une fibrillation ventriculaire, l'arythmie cardiaque la plus grave, Daniel est alors "sauvé par un copain pompier et l'arbitre, maître-nageur sauveteur". Depuis cet accident, il vit en permanence avec "une sorte de mini défibrillateur". Le DAI (défibrillateur automatique implantable" est un stimulateur cardiaque qui a pour but de prévenir la survenue d'une mort subite.

"A la maison je dors avec un boîtier qui transmet chaque jour les données de mes pulsations du cœur et s'il y a une anomalie, les infirmières m'appellent"

"On va monitorer à distance un certain nombre de paramètres depuis le domicile du Daniel, ajoute le Pr. Bordachar, et ça permet d'éviter les complications avec un diagnostic qui sera plus précoce".

"La télésurveillance est souvent faite spécialité par spécialité, alors que là, au CHU de Bordeaux, il y a désormais une unité dédiée à temps plein à cette activité-là, avec des infirmières qui seront en contact direct avec les patients", conclue le responsable de l'unité stimulation cardiaque et défibrillation cardiaque.