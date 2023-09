Santé : Covid-19, grippe, papillomavirus, le guide pratique des campagnes vaccinales qui débutent ce lundi

Covid-19, grippe, papillomavirus : l'automne va être marqué par plusieurs campagnes vaccinales, notamment pour les personnes les plus fragiles et les collégiens. Voici ce qu'il faut savoir sur chacune d'entre elles.

Le Covid-19

L'épidémie de Covid est bel et bien repartie. Pour y faire face, le gouvernement a décidé d'avancer de deux semaines la campagne de vaccination automnale, à l'image d'autres pays européens. La vaccination sera ciblée à partir de ce lundi 2 octobre sur les populations les plus à risque, essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad et les personnes vivant au contact de personnes fragiles.

Elle utilisera dans un premier temps le nouveau vaccin Pfizer, adapté au variant circulant majoritaire actuel, le XBB.1.5. Quelque 2,5 millions de doses sont actuellement disponibles, a dit le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, précisant qu'au total on aurait "13,5 millions de doses" d'ici novembre. Viendra ensuite un autre vaccin : Novavax. Si vous souhaitez vous faire vacciner, il faut se rapprocher d'une pharmacie ou de votre médecin. Le délai à respecter après la dernière injection ou infection Covid reste d'au moins six mois.

Le papillomavirus

La vaccination généralisée des élèves en classe de 5e contre le papillomavirus , promise en début d'année par le président Emmanuel Macron, débute ce lundi 2 octobre. Cette vaccination nécessite le consentement préalable des parents, elle est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale.

Les élèves ayant l'autorisation parentale recevront la première dose cet automne/hiver, la seconde six mois plus tard, dans leur collège et pendant le temps scolaire. Les injections sont effectuées par des équipes mobiles de soignants extérieurs à l'établissement. Attention, la campagne débute un peu plus tard dans certains départements, notamment en région Occitanie. Deux vaccins sont disponibles : Gardasil 9 (laboratoire MSD) et Cervarix (GSK).

En France, ces virus sont responsables de plus de 6.000 nouveaux cas de cancers chaque année en France. La vaccination, qui prévient jusqu'à 90% des infections HPV à l'origine de cancers, est recommandée chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007, chez les garçons depuis 2021. Mais moins de la moitié des adolescents français sont vaccinés, l'un des taux les plus faibles d'Europe.

La grippe saisonnière

À partir du 17 octobre, c'est au tour de la vaccination contre la grippe saisonnière de débuter en parallèle de celle contre le coronavirus. Comme pour le Covid-19, les personnes fragiles sont invitées à se faire vacciner.