Santé : de gros besoins d'infirmiers et d'aides-soignants en vue de l'été en Côte-d'Or

L'été sera chaud dans les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD. Dans un contexte social tendu le groupe Adecco Médical propose près de 6 100 postes de soignants à travers la France et 220 en Bourgogne-Franche-Comté. En Côte-d'Or ces offres sont en hausse de 20% par rapport aux années précédentes!

On le sait l'été est toujours une période compliquée pour les établissements de santé... Et peut-être un peu plus encore cette année, puisqu'aux difficultés habituelles pour remplacer le personnel en congés et les traditionnelles difficultés de recrutement dans certains métiers le contexte social actuel est particulièrement tendu. On pense bien sur aux services d'urgences des hôpitaux ou des EHPAD, mobilisés depuis des mois chez nous à Dijon ou Semur-en-Auxois.

220 postes de soignants en Bourgogne-Franche-Comté, 47 en Côte-d'Or

Dans ce contexte Adecco, une boîte d'intérim, recherche pour cet été 220 postes de soignants en Bourgogne-Franche-Comté. Parmi eux 120 postes en CDI et 100 en CDD dans le public comme dans le privé. Quels sont les profils ciblés? Quels sont les besoins en Côte-d'Or? Réponse de Maud Zaoui, responsable des ressources humaines intérimaires chez Adecco médical.

Une hausse de 20% des recrutements en Côte-d'Or chez Adecco

"On recrute actuellement 47 personnes, 47 profils d'infirmiers et d'infirmiers de blocs opératoires. Mais aussi des aides-soignants et des accompagnants éducatifs et sociaux." Et c'est un peu partout en Côte-d'Or que ces besoins se font sentir. "C'est principalement sur Dijon et les alentours proches mais aussi sur le secteur de Beaune et sur Nolay". Maud Zaoui explique que "c'est une année un peu particulière avec davantage de demandes de la part de nos clients" d'ailleurs cette année "ces offres sont en hausse de 20%".

Hervé Génelot-Chélebourg, président du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de Bourgogne-Franche-Comté a son explication au sujet de cette grosse vague de recrutement et de ces importants besoins cette année. Pour lui, le contexte social n'y est pas étranger. "Cela fait des mois et des mois que nous alertons les pouvoirs publics ainsi que les administrations au sujet du malaise qui règne dans tous les services de l'hospitalisation. Aujourd'hui, il y a une véritable crise de la profession qui est en sous-effectifs pratiquement partout."

Comment expliquer, interpréter ce genre de vastes campagnes de recrutement?

Cela peut-il expliquer ce genre de campagnes de recrutement à grande échelle? "Je pense que c'est un appel des pouvoirs publics qui entendent répondre aux besoins de la population pour garantir une sécurité et une qualité des soins : il faut recruter. A mon sens c'est un signe donné par les pouvoirs publics afin de renflouer les services qui sont en grande difficulté".

Cet été, Adecco Medical recrute plus de 6 100 soignants partout en France. Les candidats intéressés peuvent postuler sur le site adeccomedical.fr.