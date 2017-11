Santé : des petites pieuvres pour soulager les prématurés

Ces petites pieuvres ont fait leur apparition depuis le mois de juin au service de néonatalogie du Centre Hospitalier de Laval. Des objets en crochet qui sont thérapeutiques.

Attention ce ne sont ni des doudous, ni des jouets. C'est une Danoise qui a eu l'idée il y a 4 ans de faire cette petite pieuvre pour un prématuré. Il s'agit de soulager les bébés nés avant terme, de les calmer, de les empêcher de tirer sur leurs tuyaux et leurs sondes. Et ça grâce à la grosse tête de cette pieuvre et surtout des tentacules sur lesquelles les bébés peuvent tirer. Des céphalopodes faits en crochet qui sont aujourd'hui proposés aux parents dont les bébés sont hospitalisés en service de néonatalogie à Laval. 12 enfants hospitalisés qui sont nés avec plusieurs semaines d'avance. Ils devraient encore être dans le ventre de leur maman, alors bien évidemment se retrouver dans une couveuse et bien ce n'est pas pareil. Et puis il y a surtout les tuyaux, les sondes, tous les soins plusieurs fois par jour, et ça les bébés n'aiment pas vraiment comme le souligne Anne-Laure Gouleau, puéricultrice dans le service : "L'enfant n'était pas considéré à sa juste valeur il y a encore quelques années, on pensait que les enfants n'avaient pas mal, on les opérait même sans anesthésie! Alors qu'un enfant, ça ressent tout, c'est une vrai éponge!" Ces petites pieuvres rassurent le bébé. La tentacule c'est un peu le cordon ombilical de la maman. Des mamans qui apprécient cette petite bête, comme Justine la maman de Ambre née le 26 septembre dernier à deux mois du terme. Ambre pesait 1 kilo 690 .

"On a vu tout de suite que ça la rassurait d'avoir cette pieuvre, que ça l'apaisait. Elle l'a attrapée tout de suite, on a l'impression que ça lui rappelle le cordon ombilical."Justine la Maman de Ambre

Justine, sa fille Ambre et la petite pieuvre © Radio France - Stéphanie Denevault

La petite Ambre pourra repartir chez elle avec la petite pieuvre. Ces sortes d'amigurumi sont toutes douces. Elles sont faites en coton et tricotées amoureusement par des bénévoles comme Christine Geslin. Cette Mayennaise est chauffeur de poids-lourd et pendant son temps libre, depuis un an, elle tricote des petites pieuvres. Des objets qui doivent respecter des normes bien précises et strictes pour que la pieuvre ne représente pas de danger pour le prématuré (pas de possibilité de se faire mal ou de s'étrangler ou d'avaler) : "de toute façon chaque pieuvre passe un contrôle technique très précis, j'ai une collègue qui les passe à la machine à 90 degrés pour voir comment la pieuvre réagit!". Christine Geslin est l'Ambassadrice des petites pieuvres, elle peut compter sur 5 autres petites mains pour fabriquer ces céphalopodes thérapeutiques. Mais elle cherche d'autres bénévoles en Mayenne, vous pouvez la contacter par mail christine.geslin@hotmail.fr ou par téléphone 06.82.43.61.12

La pieuvre Calypso devenue la mascotte du service de néonatalogie du CH Laval © Radio France - Stéphanie Denevault