Santé : Emmanuel Macron annonce 200 millions d'euros pour soutenir la recherche et la production en France

En visite ce mardi du site de Sanofi à Marcy-l'Etoile, près de Lyon, Emmanuel Macron a promis une enveloppe de 200 millions d'euros "pour financer des infrastructures de production, comme de recherche et de développement pour être en état de répondre aux besoin du temps et aux crises sanitaires". Le président de la République a annoncé le lancement dès jeudi d'une "initiative de relocalisation de certaines productions critiques".

"Tout le monde a vu, durant cette crise, que certains médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe, a expliqué le chef de l'État. On pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France."

Cet investissement est la preuve de cette indépendance que la France doit recouvrer indépendance technologique, industrielle et sanitaire. - Emmanuel Macron

Sanofi investit 610 millions dans la recherche de vaccins en France

De son côté, le laboratoire Sanofi dit vouloir investir 610 millions d'euros dans la recherche et la production de vaccins en France. Près de 500 millions vont être débloqués pour financer la création d'une usine à Neuville-sur-Saône, en région lyonnaise. Ce site "fera appel aux technologies les plus innovantes dans le domaine de la production de vaccins" et permettra de "sécuriser les approvisionnements en vaccins de la France et de l'Europe en cas de nouvelles pandémies". L'usine pourra produire trois à quatre vaccins en même temps, contre un seul sur les sites existants.

120 millions serviront à créer un nouveau centre de recherche et de développement sur le site de Sanofi à Marcy-l'Etoile. Il sera consacré au développement de vaccins contre les maladies émergentes et les risques pandémiques.

Une décision saluée par le chef de l'État : "Le projet annoncé aujourd'hui, c'est mettre Sanofi et la France à l'excellence de la lutte contre le virus". Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé que Paris et ses partenaires européens allaient conclure un accord avec Sanofi "dans les prochaines semaines".

Volonté de coopération internationale

Emmanuel Macron souhaite une coopération internationale pour soutenir la recherche de ce vaccin contre le coronavirus, et s'assurer que "une fois trouvé, (il) sera disponible au plus grand nombre".

Le président s'entretiendra ce mardi après-midi par visioconférence avec les principaux fabricants de vaccins en Europe.