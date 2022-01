Santé : Emmanuel Macron annonce un plan national de lutte contre l'endométriose, qui touche une femme sur dix

Le président Emmanuel Macron a annoncé, ce mardi, le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, pour de mieux faire connaître, diagnostiquer et prendre en charge cette maladie dont souffre une femme sur dix en France.

"Une douleur qui peut aller jusqu'à l'évanouissement, qui empêche parfois de rester debout, de dormir"

"Ce n'est pas un problème de femmes. C'est un problème de société", a estimé le président. L'endométriose touche plus de deux millions de Françaises et est la première cause d'infertilité en France. "Elles s'appellent Sandrine, Lola, Charlotte ou Enora", égrène le chef de l'Etat dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. "Elles sont épuisées, usées par une douleur qui peut aller jusqu'à l'évanouissement, qui leur empêche parfois de rester debout, de dormir". Ce sujet "qui me tient à cœur débouche aujourd'hui sur le lancement de notre première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose", déclare Emmanuel Macron.

Des cellules utérines en dehors de l'utérus

Cette maladie, sur laquelle les connaissances restent lacunaires, est liée à la présence de cellules d'origine utérine en dehors de l'utérus, qui réagissent aux hormones lors des cycles menstruels. Parfois asymptomatique, elle peut aussi se manifester par des règles abondantes et de violentes douleurs. Sa méconnaissance entraîne un retard de diagnostic de sept ans en moyenne.

Un financement spécifique, un pôle par région

La stratégie nationale annoncée vise à "mieux comprendre cette maladie et ses causes, et trouver des traitements thérapeutiques", déclare le chef de l'Etat, annonçant que des moyens seront débloqués "à la hauteur des enjeux" pour la recherche.

Ensuite, chaque région va devoir "identifier précisément des filières territoriales de soins avec au moins un centre de recours et d'expertise". "Il y aura un financement national spécifique", a précisé l'Elysée.

Enfin, "il faut développer ce qu'on pourrait appeler un 'réflexe endométriose' auprès de tous les publics : à l'école, à l'université, à la maison, au bureau, et même, et surtout dirais-je, dans les milieux médicaux", a estimé Emmanuel Macron.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, "rassemblera prochainement un comité de pilotage national pour définir le plan d'action et le mettre en œuvre avec les représentants des patientes et des professionnels, et de tous les ministères et secteurs concernés". Ce comité tiendra sa première réunion en février.

Une "première victoire" pour l'association Endofrance

"On ne peut que se réjouir de la mise en place de cette stratégie", a réagi Yasmine Candau, présidente de l’association Endofrance, ce mercredi sur franceinfo. Selon elle, le fait que le sujet soit "pris en compte" au "plus haut niveau de l'Etat" est "une première victoire".

La création de pôles régionaux "va permettre de rendre visible, de faciliter, le parcours de soin pour toutes les personnes atteintes d'endométriose", a estimé Yasmine Candau. "Cela va faciliter leur orientation et surtout leur assurer une prise en charge par des médecins qui connaissent la maladie et ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, il y a encore beaucoup de femmes qui se tournent vers nous en nous disant 'mon médecin me dit que je suis trop jeune pour avoir de l'endométriose' ou 'j'ai déjà eu un enfant donc ce n'est pas possible que ce soit cela', malheureusement si", a-t-elle raconté.