Santé : en Berry, "on a perdu de vue que le métier d'aide-soignant est un beau métier"

Indre, Centre-Val de Loire, France

Dans l'Indre, c'était le métier le plus recherché par les employeurs en 2019. Dans le Cher, il faisait partie des dix premiers. On manque d'aide-soignants en Berry : les Ehpad et les hôpitaux ont de plus en plus de mal à recruter du personnel pour prendre soin de leurs pensionnaires. C'est pour cela que l'ARS du Centre-Val-de-Loire a récemment lancé une campagne de communication pour tenter de redorer l'image de la profession.

"_On a perdu de vue que le métier d'aide-soignant était un beau métie_r", déplore Laurent Habert, directeur de l'Agence régionale de santé, présent à Issoudun, ce samedi, à l'occasion de la signature du troisième Contrat local de santé. "C'est une profession de santé, de proximité, qualifiée, diverse, qui s'exerce dans les Ehpad, dans les hôpitaux et à domicile. On a besoin de le dire à ceux qui peuvent avoir envie d'exercer ce métier."

Dans la région, on forme "à peu près 1000 aide-soignants par an", précise Laurent Habert."Mais sur les dernières années, il y a eu un peu moins de candidatures. Les Ehpad et les hôpitaux ont parfois des difficultés de recrutement." Ce que constate aussi André Laignel, maire d'Issoudun : "Nous avons un institut de formation avec le centre hospitalier d'Issoudun, et on a pas toujours la totalité des candidats qu'on devrait avoir.

"Pourtant, c'est une nécessité, les aide-soignants, c'est un métier très utile, pas un métier de seconde zone, comme certains peuvent parfois le penser." Il est vrai que la profession a vu sa réputation entachée par la crise des Ehpad, il y a deux ans notamment. Aujourd'hui, le métier est aussi perçu comme mal payé et difficile, tant physiquement que psychologiquement. Pour tenter de redresser la barre, le gouvernement a récemment débloqué, fin janvier, une prime de 100 euros nets mensuels pour les aide-soignants qui travaillent auprès des personnes âgées, dans des Ehpad ou des établissements de santé.