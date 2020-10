Ségur de la santé : en Dordogne l'hôpital Vauclaire réclame des augmentations

À Montpon-Ménestérol, 130 employés, d'après les organisateurs du rassemblement, du Centre Hospitalier de Vauclaire se sont retrouvés ce jeudi entre 13h30 et 14h30 devant la Maison d'accueil spécialisé (Mas). Ils sont mobilisés contre les mesures du Ségur de la santé. Ces accords réalisés en juillet entre plusieurs syndicats (FO, CFDT, UNSA) et le ministère de la santé, ont permis une revalorisation des acteurs des métiers du soin de 183 euros d'ici la fin de l'année.

Mais certains ne profiteront pas de cette augmentation. Au centre hospitalier de Vauclaire, 70 personnes qui travaillent à la Mas, accolée à l'hôpital, sont oubliées. C'est une "injustice", d'après Bruno Sastre, secrétaire général de la CGT, à l'initiative du rassemblement : "Ces oubliés ont été concernés par la crise du Covid autant que les autres, en exerçant les mêmes métiers. Il faut qu'il y ait un sentiment d'égalité entre tous les employés d'une même structure. "

Des hospitaliers épuisés

De plus, la hausse de 183 euros ne satisfait pas le syndicat, qui aurait préféré 300 euros, afin de revenir dans la moyenne européenne des salaires du secteur. Une lettre a été envoyée au Premier ministre et une pétition circule également.

La première vague de coronavirus et les conditions de travail difficiles ont fatigué les hospitaliers, dans toute la France. Parmi les travailleurs de la Maison d'accueil spécialisé de Montpon-Ménestérol, certains ont "posé des arrêts de travail, souffle le syndicaliste. Plus personne ne veut venir travailler à la Mas et tous les agents de la Mas veulent partir. Ce sont les patients qui en pâtiront."

Face à la colère, Olivier Véran, le ministre de la Santé a tenté de rassurer les travailleurs liés au soin : "Tenez-bon, on est avec vous, a-t-il déclaré. Merci pour votre action, on y arrivera".