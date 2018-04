Santé en Normandie : la directrice de l’A.R.S passe son oral devant les élus de la Région

Par Antoine Quevilly, France Bleu Normandie (Calvados - Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

Elle a été nommée il y a plus d’un an mais on l’avait peu entendu : Christine Gardel, la directrice de l’Agence Régionale de Santé est venu ce lundi 9 avril présenter le futur schéma d’organisation pour la Normandie devant les élus du Conseil Régional réunis à Rouen. Seule contre tous.