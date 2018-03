Limoges, France

Près de 250 agents hospitaliers ont répondu présent, à l'appel lancé par l'ensemble des syndicats, ce lundi après-midi. Ils ont manifesté devant les bureaux de la direction du CHU de Limoges. Ces agents protestent contre le nouveau plan stratégique présenté la semaine dernière lors d'un comité technique d'établissement. Une stratégie qui prévoirait, entre autres, selon les syndicats, la suppression de 158 postes et la fermeture de 101 lits, à l'horizon 2020. Dans un contexte général tendu, où les services d'urgence sont de plus en plus saturés, les syndicats sont inquiets.

D'autres négociations à venir

Des syndicats qui craignent une aggravation de la situation. "Aujourd'hui, on ne sait pas où installer les patients qui sont diagnostiqués, donc si on ferme des lits, qu'est-ce qu'on va en faire ?! On agrandit les couloirs pour les entasser ? On les renvoie chez eux alors qu'ils seront en détresse ?", s'interroge ce représentant syndical.

Une situation qui est déjà alarmante. Sur internet, un "challenge" a vu le jour : le "No Bed Challenge". Un décompte des patients qui ont passé la nuit sur un brancard. Et ce ne sont pas les ajustements prévus qui risque d'améliorer la donne, selon Florence Metje, de la CGT - Santé : "C'est en quelque sorte un plan social déguisé", clame-t-elle. "A minima 158 postes supprimés. Peut-être pas des licenciements secs, quoique il y a des gens contractuels chez nous. On peut très bien imaginer malheureusement que ces gens voient leurs contrats non-renouvelés. Il y aura surtout des postes qui ne seront pas renouvelés. Et ça c'est dramatique !", juge Florence Metje.

Ces agents luttent pour préserver une offre de soins de qualité © Radio France - Nicolas Tarrade

Des agents hospitaliers remontés, qui luttent pour préserver une offre de soins de qualité. Une délégation intersyndicale a été reçue par le directeur général du CHU de Limoges, ce lundi après-midi. Au bout d'une heure et demie de discussion, les syndicats ont obtenu un nouvel entretien, dont la date reste encore à définir. La direction du CHU de Limoges a expliqué "être dans une démarche participative". D'autres négociations auront donc lieu dans les semaines à venir.