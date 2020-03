Santé et hygiène : quelques conseils pratiques face au coronavirus

Vous avez pu poser vos questions ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche à nos experts: le Dr Pierre Pieniek, médecin généraliste à Romans et médecin Sentinelle et Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar et président de l'USPO, Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine.

A partir de quelle température corporelle ai-je de la fièvre ?

Pierre Pieniek : "A partir de 38 degrés, avec un thermomètre sûr. Les thermomètres frontaux fonctionnent bien. La température rectale reste la plus sûre. Je suis surpris ces dernières années : quand je demande aux patients quelle température ils avaient, ils sont incapables de me répondre. On a perdu l'habitude de prendre sa température, il faut la reprendre".

Si on constate qu'on a de la fièvre, on n'appelle pas systématiquement le 15. Le 15 est réservé aux urgences et aux détresses respiratoires pour ce qui est du Covid19.

Je dois aller faire des courses. Est-ce qu'une écharpe sur le nez et des gants en cuir ou laine c'est utile ?

"Oui, mais il faut que l'écharpe soit nettoyée, lavée. Si on a toussoté dedans, elle garde elle aussi les virus. Les gants, idem. Et dès qu'on enlève les protections, bien se nettoyer avec une eau savonneuse, minimum vingt secondes. Moi je conseille une minute. Privilégiez aussi les mouchoirs en papier à usage unique, pas les mouchoirs en tissu dans lesquels les virus restent". Le masque doit être changé fréquemment, toutes les une à deux heures.

Je prends de la cortisone, déconseillée dans l'épidémie de Covid19. Dois-je arrêter mon traitement ?

"Cela dépend de la pathologie traitée par l'anti-inflammatoire. Il faut consulter votre médecin traitant. C'est lui qui saura faire la balance bénéfices/risques et vous dira de continuer ou non votre traitement actuel."

J'ai des problèmes de thyroïde. Le coronavirus est-il plus dangereux pour moi ?

"Vous êtes à risque si vous êtes atteinte par le Covid 19. Mais la phase dans laquelle on est consiste à limiter la propagation du virus. Donc, malade ou pas malade, il faut absolument limiter ses déplacements, rester chez soi, appliquer les gestes barrières. Tout le monde. Ce n'est qu'une fois atteint par le coronavirus que se pose la question des comorbidités. Un malade du Covid19 mais par ailleurs en bonne santé ne sera pas soigné de la même manière par les professionnels que ceux qui ont des pathologies pré-existantes."

Est-ce possible de fabriquer soi-même des masques en tissu ?

Gilles Bonnefond : "Oui, on revient à des anciennes méthodes. Le seul souci, c'est la qualité du tissu, et là on n'a pas la réponse exacte : il faut un tissu qui ne soit pas poreux. Le coton, c'est difficile. En tergal, pourquoi pas. Ou avec des doubles tissus. En tout cas, les masques chirurgicaux et les masques FFP2 en bec de canard ne seront disponibles que pour les professionnels de santé. Donc ne venez pas chercher des masques dans les pharmacies, cela ne sert à rien."

Le masque ne sert pas à se protéger soi, mais les autres. Il sert à équiper le malade, pour ne pas qu'il projette de gouttelettes sur les autres et donc le virus.

Le savon est-il aussi efficace que le gel hydroalcoolique ?

"Le gel hydroalcoolique, gardez-le pour les situations où vous n'avez pas d'eau. Sinon, utilisez votre savon et de l'eau : c'est aussi efficace. Se laver les mains entre 20 et 30 secondes, frotter les bouts de doigts dans sa main pour éviter de laisser des résidus sous les ongles. Il faut être très attentif à son geste, chronométrez-vous!"

Mon ordonnance datée peut-elle être acceptée en pharmacie si je ne peux pas la renouveler dans l'immédiat ?

"Oui. Pour une ordonnance qui est à renouveler, si le patient ne peut pas voir son médecin parce qu'il n'est pas disponible, on peut renouveler le traitement à la pharmacie si le traitement est stable. On pourra le faire jusqu'au 31 mai pour les traitements chroniques : diabète, hypertension, cholestérol etc. Mais on ne peut pas renouveler les traitements à base de stupéfiants contre la douleur, ni les hypnotiques pour le sommeil."

Est-ce que l'eau de Cologne est désinfectante ?

"Quand le taux d'alcool est supérieur à 70%, ça permet de nettoyer, mais ce n'est pas un vrai désinfectant. C'est mieux que rien."

Est-ce qu'on peut désinfecter les mains et les surfaces avec de l'alcool à brûler ?

SURTOUT PAS sur les mains. Pour les mains, c'est savon ou gel hydralcoolique."

Comment nettoyer ses poignées de portes ?

"D'abord vous nettoyer votre poignée avec un chiffon et un détergent classique pour enlever les saletés, et après, vous pouvez projeter dessus ou passer un coup d'alcool à 70° sur toutes ces surfaces lisses. C'est mieux que rien."

Si je mets mon masque chirurgical dans une pochette plastique le soir, puis-je le porter à nouveau le lendemain ?

"Le masque, théoriquement, une fois qu'on le met, il ne faut pas le manipuler avec les mains à nouveau. Ne pas le mettre puis l'enlever et le remettre à répétition."