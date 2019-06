Santé : il faut se faire vacciner avant de partir dans certains pays

Chaque année à Nantes, le centre de vaccination des voyageurs voit passer entre 7 000 et 8 000 personnes avant leur départ en voyage. Si vous partez à l'étranger pour les grandes vacances pensez à vous faire vacciner contre certaines maladies comme la fièvre jaune ou l'hépatite A.

Nantes, France

Tous les ans à Nantes, entre 7 000 et 8 000 personnes viennent se faire vacciner au centre de vaccination des voyageurs avant de partir en Amérique du sud en Asie ou en Afrique. La majorité des vaccinés viennent pour la fièvre jaune, l'hépatite A ou encore l'encéphalite japonaise. À l'heure actuelle seul le vaccin de la fièvre jaune est obligatoire, les autres vaccins sont seulement conseillés par le médecin selon les pathologies du patient, du temps passé sur place, le lieu de résidence (ville ou campagne)...

Une vaccination à anticiper

Il faut compter entre un et trois mois pour avoir un rendez-vous mais pour que le vaccin soit efficace il faut ajouter une période d'incubation de 10 jours en moyenne. Pour gagner du temps certains vaccins peuvent se faire chez le médecin généraliste sauf celui de la fièvre jaune.

"Dans la plupart des cas, les maladies contre lesquelles on vaccine [...] peuvent entraîner des conséquences graves comme des séquelles neurologiques ou des décès" - Valérie Briend-Gaudet, médecin au centre de vaccination des voyageurs

Le prix du vaccin est à prendre en compte dans le budget du voyage puisqu'une consultation et un vaccin contre la fièvre jaune coûtent plus de 80 euros par personne non remboursés par la Sécurité sociale.