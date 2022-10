Santé : "Il manque 15 000 pharmaciens", selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France

"Il manque 10% des effectifs" et "nous sommes en capacité de recruter 15 000 pharmaciens", affirme ce dimanche sur franceinfo Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF). Selon lui, si le secteur manque de bras, c'est en raison des "missions de santé publiques" supplémentaires qui ont été confiées aux officines, telles que "la vaccination et les dépistages". "Ça demande 10 minutes de plus par acte, avec par semaine des centaines de milliers d'actes en plus", explique-t-il.

"Il faut trouver des jeunes"

Des missions de santé en plus, des actes en plus

Les officines peinent particulièrement à recruter des salariés, des préparateurs en pharmacies qui "viennent appuyer les équipes des pharmaciens titulaires". "Il faut trouver des jeunes", lance Philippe Besset. Le président de la FSPF estime que cette "problématique va durer un ou deux ans", le temps de la formation. "Les centres de formation de préparateurs en pharmacie sont pleins, donc j'espère que l'an prochain on pourra encore augmenter la cadence et former plus de jeunes", ajoute-t-il. Philippe Besset salue ainsi "la prime et l'intéressement à l'apprentissage" qui sont, selon lui "une aide importante" pour permettre d'inciter les étudiants à s'installer en milieu rural.

Des manques en pharmacie dès les études à l'université

À la rentrée 2022, 1100 places étaient vacantes sur les bancs de l'université en filière pharmacie. Une "catastrophe", déplore Philippe Besset. Il assure que cette difficulté est directement liée à une très mauvaise application de la réforme PASS/LAS (réforme des études de santé). Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France accuse le ministère de la Santé de s'être "focalisé sur la réforme de la formation des médecins" et d'avoir "complètement oublié les secteurs associés comme sage-femme et pharmacien qui ont d'extrême difficultés à expliquer que c'est le même examen initial qui permet de devenir médecin, pharmacien ou sage-femme". Pour Philippe Besset, il s'agit "essentiellement d'une question de communication envers les jeunes" : "Les jeunes pensent qu'ils font une première année de médecine et ne savent pas qu'ils font éventuellement en même temps une première année de pharmacie ou de sage-femme", explique-t-il. Il recommande "d'expliquer [aux étudiants] au moment de Parcoursup, puis pendant la première année, pour qu'ils s'orientent vers ses filières qui sont demandeuses".